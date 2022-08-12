https://ria.ru/20220812/litva-1809059659.html

Литва поддержала заявления G7 по Тайваню

Литва поддержала заявления G7 по Тайваню - РИА Новости, 12.08.2022

Литва поддержала заявления G7 по Тайваню

Литва поддерживает заявление стран G7 о ситуации в Тайваньском проливе, заявила находящаяся с визитом на острове заместитель министра транспорта и коммуникаций... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:35

2022-08-12T09:35

2022-08-12T09:35

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китай

тайвань

g7

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ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости. Литва поддерживает заявление стран G7 о ситуации в Тайваньском проливе, заявила находящаяся с визитом на острове заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте.Ранее главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР в Тайваньском проливе, в частности, военными учениями, которые могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе. В ответ МИД Китая заявил, что Пекин может пересмотреть свое отношение к диалогу со странами G7, если они не пересмотрят свою ошибочную позицию по ситуации вокруг Тайваня."Литва поддержала заявление G7, сделанное на прошлой неделе", - заявила Вайчюкявичюте, слова которой приводит Центральное информационное агентство Тайваня.Литовский политик назвала Тайбэй "очень близким другом" и "надежным партнером" Вильнюса, отметив, что страна продолжит искать возможности для укрепления экономического сотрудничества с Тайванем в рамках усилий по диверсификации своей экономики и расширению экспортных рынков."Демократии должны поддерживать друг друга и находить точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества", - заявила она, указав, что Литва намерена открыть торговое представительство в Тайбэе.В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве Тайваня назвали визит Вайчюкявичюте свидетельством твердой поддержки развития более глубоких связей Вильнюса и Тайбэя, несмотря на давление Пекина.Седьмого августа делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань с пятидневным визитом, сообщил ранее МИД острова. Центральное информационное агентство острова ранее информировало, что в ходе визита литовская делегация, в частности, встретится с представителями министерства транспорта и посетит производство электробусов.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе в ноябре 2021 года было открыто официальное представительстве Тайваня. В связи с этим МИД Китая выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

https://ria.ru/20220812/krizis-1809047397.html

https://ria.ru/20220811/tayvan-1808885878.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, литва, китай, тайвань, g7