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Глава Тамбовщины открыл курсы переподготовки учителей истории из ЛНР

Глава Тамбовщины открыл курсы переподготовки учителей истории из ЛНР - РИА Новости, 12.08.2022

Глава Тамбовщины открыл курсы переподготовки учителей истории из ЛНР

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров провёл открытый урок для педагогов из Донбасса. Он рассказал, как развивалась Тамбовщина, чем славится РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:43

2022-08-12T16:43

2022-08-12T16:43

тамбовская область

новоайдарский район

луганская народная республика

максим егоров

общество

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ТАМБОВ, 12 авг – РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров провёл открытый урок для педагогов из Донбасса. Он рассказал, как развивалась Тамбовщина, чем славится регион, какой экономический и культурный потенциал у области в настоящее время, сообщает пресс-служба правительства области.Накануне группа из 21 учителя и преподавателя средне-профессиональных учебных заведений из Новоайдарского района ЛНР приступила к занятиям по повышению квалификации в ТГУ им. Г. Р. Державина.С нового учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик переходят на российские образовательные стандарты - педагогам необходимо подготовиться к значительным изменениям в учебных планах. По инициативе Максима Егорова Тамбовская область стала первым регионом России, который пригласил на переподготовку педагогов из народных республик."Я был в Новоайдарском районе, разговаривал с учителями, видел украинские учебники истории, которые построены не на научных знаниях, а на пропаганде и ненависти. В российских школах другой подход к преподаванию истории. Мы учим детей тому, что сила в правде. И тому, как отделить правду от лжи. Почему так важно знать историю и не пытаться ее переписать в угоду сиюминутным интересам. Перед вами стоит сложная задача рассказать об этом Вашим ученикам", - обратился к учителям Луганской народной республики Егоров.Для педагогов из Донбасса в ТГУ разработали учебно-методические материалы и программы по истории, обществознанию, русскому языку и литературе, которые прошли экспертизу в Академии Минпросвещения России.Обучение рассчитано на 144 часа, после завершения специалисты Державинского университета продолжат методическое сопровождение педагогов из ЛНР.Помимо учебной программы, для педагогов из Новоайдарского района предусмотрены занятия с психологами, экскурсии по достопримечательностям Тамбовщины.Глава Тамбовской области одним из первых глав российских регионов публично поддержал проведение спецоперации на Украине. В начале июля во время рабочего визита в Луганск он подписал соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом ЛНР. По нему Тамбовщина помогает подшефному району республики в разных сферах, в том числе, образовании здравоохранении, сельского хозяйства.Тамбовские специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру Новоайдарского района: в селе Александровка возобновлено электроснабжение, а строители помогают делать капремонт в Новоайдарской школе-гимназии. В рамках соглашения в начале августа оздоровительные лагеря Тамбовской области приняли на отдых первую группу детей из подшефного района.

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новоайдарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новоайдарский район, луганская народная республика, максим егоров, общество