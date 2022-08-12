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Генерал Балуевский оценил эффективность ЗРК "Железный купол" - РИА Новости, 12.08.2022
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Генерал Балуевский оценил эффективность ЗРК "Железный купол"
Генерал Балуевский оценил эффективность ЗРК "Железный купол" - РИА Новости, 12.08.2022
Генерал Балуевский оценил эффективность ЗРК "Железный купол"
Созданный Израилем зенитный ракетный комплекс "Железный купол" - техническое достижение, однако пока он эффективно противодействовал только ракетам... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:34
2022-08-12T04:37
в мире
израиль
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Созданный Израилем зенитный ракетный комплекс "Железный купол" - техническое достижение, однако пока он эффективно противодействовал только ракетам полукустарного производства, констатировал бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.По сообщению СМИ, ранее Киев неоднократно запрашивал Израиль продать ЗРК "Железный купол" для противодействия российской авиации."Создание, развертывание и применение комплекса "Железного купола", бесспорно, стало большим техническим достижением израильской оборонной промышленности и вооруженных сил. Вместе с тем ... на применение израильской системы ПВО/ПРО [влияют] в первую очередь общий невысокий технический уровень противников Израиля, делающих ставку на массовое применение неуправляемых снарядов", - говорится в авторском предисловии Балуевского к новой книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".Применяемые палестинцами и "Хезболлой" "полуимпровизированные реактивные снаряды "Кассам" и прочие неуправляемые снаряды" летят по самой простой баллистической траектории, отметил генерал.По его мнению, применение управляемых ракет или корректируемых снарядов резко снизило бы вероятность поражения целей, перегрузило бы вычислительные мощности систем ПРО, особенно при массовом пуске.По израильским данным, доказанная вероятность перехвата типовых целей (снарядов РСЗО) комплексом "Железный купол" - 90 %. Эффективность "Железного купола" позволила существенно сократить потери от обстрелов израильской территории.Эффективность обстрелов территории Израиля со стороны ливанской группировки "Хезболла" после 2006 года (Второй ливанской войны) оказалось резко снижена по сравнению с предыдущими аналогичными конфликтами. "Железный купол" был поставлен на боевое дежурство в 2011 году.
https://ria.ru/20220812/rakety-1809043876.html
https://ria.ru/20220808/izrail-1807940611.html
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в мире, израиль
В мире, Израиль
03:34 12.08.2022 (обновлено: 04:37 12.08.2022)
 
Генерал Балуевский оценил эффективность ЗРК "Железный купол"

Генерал Балуевский: "Железный купол" эффективен, но пока только против слабого противника

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Созданный Израилем зенитный ракетный комплекс "Железный купол" - техническое достижение, однако пока он эффективно противодействовал только ракетам полукустарного производства, констатировал бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
По сообщению СМИ, ранее Киев неоднократно запрашивал Израиль продать ЗРК "Железный купол" для противодействия российской авиации.
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"Создание, развертывание и применение комплекса "Железного купола", бесспорно, стало большим техническим достижением израильской оборонной промышленности и вооруженных сил. Вместе с тем ... на применение израильской системы ПВО/ПРО [влияют] в первую очередь общий невысокий технический уровень противников Израиля, делающих ставку на массовое применение неуправляемых снарядов", - говорится в авторском предисловии Балуевского к новой книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".
Применяемые палестинцами и "Хезболлой" "полуимпровизированные реактивные снаряды "Кассам" и прочие неуправляемые снаряды" летят по самой простой баллистической траектории, отметил генерал.
По его мнению, применение управляемых ракет или корректируемых снарядов резко снизило бы вероятность поражения целей, перегрузило бы вычислительные мощности систем ПРО, особенно при массовом пуске.
По израильским данным, доказанная вероятность перехвата типовых целей (снарядов РСЗО) комплексом "Железный купол" - 90 %. Эффективность "Железного купола" позволила существенно сократить потери от обстрелов израильской территории.
Эффективность обстрелов территории Израиля со стороны ливанской группировки "Хезболла" после 2006 года (Второй ливанской войны) оказалось резко снижена по сравнению с предыдущими аналогичными конфликтами. "Железный купол" был поставлен на боевое дежурство в 2011 году.
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