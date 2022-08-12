https://ria.ru/20220812/krym-1809141810.html

В Италии назвали опасное последствие заявлений Зеленского о возврате Крыма

В Италии назвали опасное последствие заявлений Зеленского о возврате Крыма - РИА Новости, 12.08.2022

В Италии назвали опасное последствие заявлений Зеленского о возврате Крыма

Заявления Владимира Зеленского о необходимости отобрать у России Крым могут превратить украинский кризис в полноценную мировую войну, пишет Доменико Куирико в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:38

2022-08-12T13:38

2022-08-12T15:31

георгий мурадов

юрий гемпель

россия

сша

москва

украина

республика крым

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о необходимости отобрать у России Крым могут превратить украинский кризис в полноценную мировую войну, пишет Доменико Куирико в статье для итальянской газеты La Stampa.По его мнению, последствия возможного нападения украинских сил на полуостров "Севастополя, Малахова кургана и графа Толстого" Москва воспримет гораздо жестче, чем противостояние в Донбассе. "Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма "возвращение территорий", эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом", — утверждает автор материала.Он подчеркнул, что украинский лидер не способен пойти на столь отчаянный шаг без отмашки с Запада, а это, вероятно, вовлечет США и Европу в прямую конфронтацию. Читатели газеты согласились с мнением автора о том, что киевский режим ответственен за нынешнее положение дел."В конце концов, единственная реальная проблема — это Зеленский", — заявил пользователь с ником Nexus."Если бы ситуация не была трагичной и не могла стать намного хуже, она была бы прямо-таки комичной. США думали, что использовали Зеленского для ведения опосредованного конфликта с Россией, не запачкав рук и потратив чуточку денег, а теперь все больше и больше обнаруживают, что на самом деле Зеленский использует их в своих целях и тащит их на тот уровень конфликта, который совершенно не был в планах. И они уже не знают, как из него выйти", — заметил maxunstoppable.Ранее президент Украины во время видеообращения в очередной раз заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым и анонсировал международный саммит по "деоккупации" региона. При этом он затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова.Как подчеркнул вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, идея отторжения полуострова от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, отметил, что полуостров не по зубам украинским националистам, поскольку он надежно укреплен.

https://ria.ru/20220812/rszo-1809086883.html

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

георгий мурадов, юрий гемпель, россия, сша, москва, украина, республика крым