13:38 12.08.2022 (обновлено: 15:31 12.08.2022)
В Италии назвали опасное последствие заявлений Зеленского о возврате Крыма
La Stampa: желание Зеленского отобрать у России Крым закончится тотальной мировой войной
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о необходимости отобрать у России Крым могут превратить украинский кризис в полноценную мировую войну, пишет Доменико Куирико в статье для итальянской газеты La Stampa.
По его мнению, последствия возможного нападения украинских сил на полуостров "Севастополя, Малахова кургана и графа Толстого" Москва воспримет гораздо жестче, чем противостояние в Донбассе. "Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма "возвращение территорий", эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом", — утверждает автор материала.
"Попытка вернуть Крым, маневр, который не может произойти без "зеленого света" со стороны американцев, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств; и ликвидация того немногого, что осталось от возможности договора и урегулирования интересов, единственного пути, который ведет хотя бы к перемирию", — подытожил Куирико.
Читатели газеты согласились с мнением автора о том, что киевский режим ответственен за нынешнее положение дел.
"В конце концов, единственная реальная проблема — это Зеленский", — заявил пользователь с ником Nexus.
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"Если бы ситуация не была трагичной и не могла стать намного хуже, она была бы прямо-таки комичной. США думали, что использовали Зеленского для ведения опосредованного конфликта с Россией, не запачкав рук и потратив чуточку денег, а теперь все больше и больше обнаруживают, что на самом деле Зеленский использует их в своих целях и тащит их на тот уровень конфликта, который совершенно не был в планах. И они уже не знают, как из него выйти", — заметил maxunstoppable.
Как подчеркнул вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, идея отторжения полуострова от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, отметил, что полуостров не по зубам украинским националистам, поскольку он надежно укреплен.