https://ria.ru/20220812/krizis-1809132183.html

ЦБ представил альтернативный сценарий "Глобальный кризис"

ЦБ представил альтернативный сценарий "Глобальный кризис" - РИА Новости, 13.08.2022

ЦБ представил альтернативный сценарий "Глобальный кризис"

Банк России разработал альтернативный сценарий "Глобальный кризис", предполагающий фрагментацию в мировой экономике, говорится в проекте доклада ЦБ об основных... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-12T13:14

2022-08-12T13:14

2022-08-13T02:53

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России разработал альтернативный сценарий "Глобальный кризис", предполагающий фрагментацию в мировой экономике, говорится в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы."Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках. <...> Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств", — отмечается в документе.Как поясняет ЦБ к такому развитию событий может привести устойчиво высокая инфляция в крупнейших экономиках мира, которая потребует более резкого и существенного ужесточения денежно-кредитной политики. Как следствие — может наступить рецессия.В странах формирующегося рынка, особенно с большим внешним долгом, из-за роста внешних ставок устойчивость финансового положения может заметно снизиться."Во-вторых, в этом сценарии предполагается усиление геополитической напряженности в мире, в том числе введение новых санкций против российской экономики. Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007-2008 годов", - подчеркивается в документе.Отмечается, что для российской экономики такой сценарий мирового кризиса, снижающего внешний спрос, одновременно с ухудшением геополитического фона, сокращением объемов экспорта и снижением цен сильно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям.ВВП в следующем году может сократиться сильнее, чем в 2022-м. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост — порядка одного процента.При этом годовая инфляция в 2023 году вырастет до 13-16 процентов на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения.В свою очередь Банк России существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на таком уровне, "чтобы не допустить вторичных эффектов из-за роста инфляционных ожиданий и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году".При этом ЦБ допустил реализацию сценария "Ускоренная адаптация", при котором рост российской экономики возможен уже в 2023 году.В результате в случае реализации такого сценария годовая инфляция вернется на уровень, близкий к целевому (4%), уже к концу года при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием, а в 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5–6% годовых.Кроме того, такой сценарий предусматривает, что несмотря на повышение учётных ставок крупнейшими центральными банками масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать, а внешнеполитический фон не изменится относительно состояния на середину текущего года.

https://ria.ru/20220812/inflyatsiya-1809053531.html

https://ria.ru/20220812/stavka-1809116294.html

https://ria.ru/20220812/sanktsii-1809142650.html

https://ria.ru/20220812/neft-1809042007.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия