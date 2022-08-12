https://ria.ru/20220812/krizis-1809132183.html
ЦБ представил альтернативный сценарий "Глобальный кризис"
ЦБ представил альтернативный сценарий "Глобальный кризис" - РИА Новости, 13.08.2022
ЦБ представил альтернативный сценарий "Глобальный кризис"
Банк России разработал альтернативный сценарий "Глобальный кризис", предполагающий фрагментацию в мировой экономике, говорится в проекте доклада ЦБ об основных... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-12T13:14
2022-08-12T13:14
2022-08-13T02:53
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России разработал альтернативный сценарий "Глобальный кризис", предполагающий фрагментацию в мировой экономике, говорится в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы."Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках. <...> Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств", — отмечается в документе.Как поясняет ЦБ к такому развитию событий может привести устойчиво высокая инфляция в крупнейших экономиках мира, которая потребует более резкого и существенного ужесточения денежно-кредитной политики. Как следствие — может наступить рецессия.В странах формирующегося рынка, особенно с большим внешним долгом, из-за роста внешних ставок устойчивость финансового положения может заметно снизиться."Во-вторых, в этом сценарии предполагается усиление геополитической напряженности в мире, в том числе введение новых санкций против российской экономики. Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007-2008 годов", - подчеркивается в документе.Отмечается, что для российской экономики такой сценарий мирового кризиса, снижающего внешний спрос, одновременно с ухудшением геополитического фона, сокращением объемов экспорта и снижением цен сильно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям.ВВП в следующем году может сократиться сильнее, чем в 2022-м. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост — порядка одного процента.При этом годовая инфляция в 2023 году вырастет до 13-16 процентов на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения.В свою очередь Банк России существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на таком уровне, "чтобы не допустить вторичных эффектов из-за роста инфляционных ожиданий и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году".При этом ЦБ допустил реализацию сценария "Ускоренная адаптация", при котором рост российской экономики возможен уже в 2023 году.В результате в случае реализации такого сценария годовая инфляция вернется на уровень, близкий к целевому (4%), уже к концу года при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием, а в 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5–6% годовых.Кроме того, такой сценарий предусматривает, что несмотря на повышение учётных ставок крупнейшими центральными банками масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать, а внешнеполитический фон не изменится относительно состояния на середину текущего года.
https://ria.ru/20220812/inflyatsiya-1809053531.html
https://ria.ru/20220812/stavka-1809116294.html
https://ria.ru/20220812/sanktsii-1809142650.html
https://ria.ru/20220812/neft-1809042007.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
13:14 12.08.2022 (обновлено: 02:53 13.08.2022)
ЦБ представил альтернативный сценарий "Глобальный кризис"
ЦБ России допустил повторение кризиса 2007—2008 годов в мировой экономике
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Банк России разработал альтернативный сценарий "Глобальный кризис", предполагающий фрагментацию в мировой экономике, говорится в проекте доклада
ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
"Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках. <...> Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств", — отмечается в документе.
Как поясняет ЦБ
к такому развитию событий может привести устойчиво высокая инфляция в крупнейших экономиках мира, которая потребует более резкого и существенного ужесточения денежно-кредитной политики. Как следствие — может наступить рецессия.
В странах формирующегося рынка, особенно с большим внешним долгом, из-за роста внешних ставок устойчивость финансового положения может заметно снизиться.
"Во-вторых, в этом сценарии предполагается усиление геополитической напряженности в мире, в том числе введение новых санкций против российской экономики. Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007-2008 годов", - подчеркивается в документе.
Отмечается, что для российской экономики такой сценарий мирового кризиса, снижающего внешний спрос, одновременно с ухудшением геополитического фона, сокращением объемов экспорта и снижением цен сильно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям.
ВВП в следующем году может сократиться сильнее, чем в 2022-м. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост — порядка одного процента.
При этом годовая инфляция в 2023 году вырастет до 13-16 процентов на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения.
В свою очередь Банк России существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на таком уровне, "чтобы не допустить вторичных эффектов из-за роста инфляционных ожиданий и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году".
При этом ЦБ допустил реализацию сценария "Ускоренная адаптация", при котором рост российской экономики возможен уже в 2023 году.
В результате в случае реализации такого сценария годовая инфляция вернется на уровень, близкий к целевому (4%), уже к концу года при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием, а в 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5–6% годовых.
Кроме того, такой сценарий предусматривает, что несмотря на повышение учётных ставок крупнейшими центральными банками масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать, а внешнеполитический фон не изменится относительно состояния на середину текущего года.