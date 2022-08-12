https://ria.ru/20220812/korvet-1809054437.html
Во Владивостоке начались ходовые испытания корвета "Резкий"
Во Владивостоке начались ходовые испытания корвета "Резкий" - РИА Новости, 12.08.2022
Во Владивостоке начались ходовые испытания корвета "Резкий"
Новейший корвет "Резкий" вышел из Владивостока в залив Петра Великого на первые заводские ходовые испытания, сообщил начальник отдела информационного... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:54
2022-08-12T08:54
2022-08-12T10:42
безопасность
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
объединенная судостроительная корпорация
калибр
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Новейший корвет "Резкий" вышел из Владивостока в залив Петра Великого на первые заводские ходовые испытания, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников."Основная цель первого выхода корвета в море — испытание главной энергетической установки", — добавил он.Колесников уточнил, что в течение нескольких дней экипаж совместно с создателями корабля испытает энергетическую установку в различных режимах работы.Многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 "Резкий" был заложен 1 июля 2016 года, в день 80-летия Амурского судостроительного завода.Со стапелей корвет сошел 1 июля прошлого года, а в ноябре его доставили транспортным доком "Зея" во Владивосток для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику.Водоизмещение корветов проекта 20380 составляет 2200 тонн, скорость — 27 узлов, дальность плавания — 4000 миль, экипаж — 100 человек. Вооружение включает комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи и защиты.Основой противокорабельного вооружения проекта является противокорабельный ракетный комплекс "Уран" в составе двух четырехконтейнерных пусковых установок с боекомплектом из восьми противокорабельных ракет Х-35 и дальностью стрельбы — 130 километров. Последние модификации кораблей проекта 20380 вооружены ударным ракетным комплексом "Калибр".
https://ria.ru/20220725/korvet-1804696988.html
https://ria.ru/20220614/ucheniya-1795105920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, объединенная судостроительная корпорация, калибр
Безопасность, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России, Объединенная судостроительная корпорация, Калибр
08:54 12.08.2022 (обновлено: 10:42 12.08.2022)
Во Владивостоке начались ходовые испытания корвета "Резкий"
В заливе Петра Великого начались ходовые испытания корвета "Резкий"
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Новейший корвет "Резкий" вышел из Владивостока в залив Петра Великого на первые заводские ходовые испытания, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.
"Основная цель первого выхода корвета в море — испытание главной энергетической установки", — добавил он.
Колесников уточнил, что в течение нескольких дней экипаж совместно с создателями корабля испытает энергетическую установку в различных режимах работы.
Многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 "Резкий" был заложен 1 июля 2016 года, в день 80-летия Амурского судостроительного завода
.
Со стапелей корвет сошел 1 июля прошлого года, а в ноябре его доставили транспортным доком "Зея" во Владивосток
для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику.
Водоизмещение корветов проекта 20380 составляет 2200 тонн, скорость — 27 узлов, дальность плавания — 4000 миль, экипаж — 100 человек. Вооружение включает комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи и защиты.
Основой противокорабельного вооружения проекта является противокорабельный ракетный комплекс "Уран" в составе двух четырехконтейнерных пусковых установок с боекомплектом из восьми противокорабельных ракет Х-35 и дальностью стрельбы — 130 километров. Последние модификации кораблей проекта 20380 вооружены ударным ракетным комплексом "Калибр
".