https://ria.ru/20220812/korvet-1809054437.html

Во Владивостоке начались ходовые испытания корвета "Резкий"

Во Владивостоке начались ходовые испытания корвета "Резкий" - РИА Новости, 12.08.2022

Во Владивостоке начались ходовые испытания корвета "Резкий"

Новейший корвет "Резкий" вышел из Владивостока в залив Петра Великого на первые заводские ходовые испытания, сообщил начальник отдела информационного... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:54

2022-08-12T08:54

2022-08-12T10:42

безопасность

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

объединенная судостроительная корпорация

калибр

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Новейший корвет "Резкий" вышел из Владивостока в залив Петра Великого на первые заводские ходовые испытания, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников."Основная цель первого выхода корвета в море — испытание главной энергетической установки", — добавил он.Колесников уточнил, что в течение нескольких дней экипаж совместно с создателями корабля испытает энергетическую установку в различных режимах работы.Многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 "Резкий" был заложен 1 июля 2016 года, в день 80-летия Амурского судостроительного завода.Со стапелей корвет сошел 1 июля прошлого года, а в ноябре его доставили транспортным доком "Зея" во Владивосток для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику.Водоизмещение корветов проекта 20380 составляет 2200 тонн, скорость — 27 узлов, дальность плавания — 4000 миль, экипаж — 100 человек. Вооружение включает комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи и защиты.Основой противокорабельного вооружения проекта является противокорабельный ракетный комплекс "Уран" в составе двух четырехконтейнерных пусковых установок с боекомплектом из восьми противокорабельных ракет Х-35 и дальностью стрельбы — 130 километров. Последние модификации кораблей проекта 20380 вооружены ударным ракетным комплексом "Калибр".

https://ria.ru/20220725/korvet-1804696988.html

https://ria.ru/20220614/ucheniya-1795105920.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, объединенная судостроительная корпорация, калибр