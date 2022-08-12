https://ria.ru/20220812/koronavirus-1809086047.html

В Москве за сутки госпитализировали 358 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 358 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 358 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 7 381 случай COVID-19, 20 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:31

2022-08-12T11:31

2022-08-12T11:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 7 381 случай COVID-19, 20 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7 381, госпитализированы 358 человек, выздоровели 5 955 человек, 20 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 7 899 новый случай заражения COVID.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 892 603 случаев коронавируса, выздоровели 2 663 561 человека, умерли - 44 654.

https://ria.ru/20220811/koronavirus-1808914593.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва