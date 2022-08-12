https://ria.ru/20220812/koronavirus-1809082011.html
В России за сутки госпитализировали 2619 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2619 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2022
В России за сутки госпитализировали 2619 человек с COVID-19
Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:19
2022-08-12T11:19
2022-08-12T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 12 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 619 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,7%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе, снижение — в 39, ситуация не изменилась в пяти регионах."Выявлено 27 810 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 57 человек", - также говорится в сообщении.За сутки в стране выздоровели 14 320 человек, или на 0,7% больше в сравнении с 11 августа.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 2619 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 27 910 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 12 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 619 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,7%", — говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе, снижение — в 39, ситуация не изменилась в пяти регионах.
"Выявлено 27 810 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 57 человек", - также говорится в сообщении.
За сутки в стране выздоровели 14 320 человек, или на 0,7% больше в сравнении с 11 августа.