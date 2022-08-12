https://ria.ru/20220812/koronavirus-1809082011.html

В России за сутки госпитализировали 2619 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2619 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2022

В России за сутки госпитализировали 2619 человек с COVID-19

Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:19

2022-08-12T11:19

2022-08-12T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 12 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 619 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,7%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе, снижение — в 39, ситуация не изменилась в пяти регионах."Выявлено 27 810 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 57 человек", - также говорится в сообщении.За сутки в стране выздоровели 14 320 человек, или на 0,7% больше в сравнении с 11 августа.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество