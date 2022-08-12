Рейтинг@Mail.ru
"Ъ": немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/kofe-1809055551.html
"Ъ": немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса
"Ъ": немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса - РИА Новости, 12.08.2022
"Ъ": немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса
Четвертый в мире производитель кофе — немецкая компания Tchibo GmbH — принял решение передать бизнес в России местным топ-менеджерам, сообщил "Коммерсантъ" со... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:02
2022-08-12T11:25
экономика
технологии
рамаз чантурия
россия
украина
москва
росчайкофе
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809057303_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3a26036371c173057b5a8f4fd92f422c.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Четвертый в мире производитель кофе — немецкая компания Tchibo GmbH — принял решение передать бизнес в России местным топ-менеджерам, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.Так, с июля Tchibo GmbH прекратил владеть ООО "Чибо СНГ", которое теперь принадлежит компании гендиректора "Чибо СНГ" Михаила Ковалевского. При этом источники "Ъ", знакомые с ситуацией в компании, утверждают, что "Чибо СНГ" до конца года сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff. Затем компании придется заняться разработкой нового бренда.Среди вариантов — марка Gold. В материале отмечается, что электронная почта "Чибо СНГ" уже работает на домене gold-coffee.При этом эксперты на российском рынке кофе считают, что уход немецкого производителя мало скажется на рядовом потребителе, поскольку марка Tchibo долгое время теряла узнаваемость.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры.
https://ria.ru/20220801/chay-1806517866.html
https://ria.ru/20220726/postavki-1805060749.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809057303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95d2dac195c2143135775c7efe4f0564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, рамаз чантурия, россия, украина, москва, росчайкофе, снг
Экономика, Технологии, Рамаз Чантурия, Россия, Украина, Москва, Росчайкофе, СНГ
09:02 12.08.2022 (обновлено: 11:25 12.08.2022)
 
"Ъ": немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

"Ъ": Tchibo GmbH передал управление производством кофе в России местным топ-менеджерам

© AP Photo / Axel HeimkenШтаб-квартира немецкой компании Tchibo
Штаб-квартира немецкой компании Tchibo - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Axel Heimken
Штаб-квартира немецкой компании Tchibo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Четвертый в мире производитель кофе — немецкая компания Tchibo GmbH — принял решение передать бизнес в России местным топ-менеджерам, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.
Так, с июля Tchibo GmbH прекратил владеть ООО "Чибо СНГ", которое теперь принадлежит компании гендиректора "Чибо СНГ" Михаила Ковалевского. При этом источники "Ъ", знакомые с ситуацией в компании, утверждают, что "Чибо СНГ" до конца года сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff. Затем компании придется заняться разработкой нового бренда.
Чай - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 19:09
Российские производители чая готовы восполнить часть продукции Lipton
Среди вариантов — марка Gold. В материале отмечается, что электронная почта "Чибо СНГ" уже работает на домене gold-coffee.
При этом эксперты на российском рынке кофе считают, что уход немецкого производителя мало скажется на рядовом потребителе, поскольку марка Tchibo долгое время теряла узнаваемость.

"Гендиректор Ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия говорит, что бизнес Tchibo в России "угасал последние несколько лет по естественным причинам", в том числе из-за отсутствия значимых инвестиций в рекламу и маркетинг, потому уход брендов компании рынок не заметит", — пишет "Ъ".

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры.
Уганда - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 14:16
Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию
 
ЭкономикаТехнологииРамаз ЧантурияРоссияУкраинаМоскваРосчайкофеСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала