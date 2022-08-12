https://ria.ru/20220812/kofe-1809055551.html

"Ъ": немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

"Ъ": немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса - РИА Новости, 12.08.2022

"Ъ": немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

Четвертый в мире производитель кофе — немецкая компания Tchibo GmbH — принял решение передать бизнес в России местным топ-менеджерам, сообщил "Коммерсантъ" со... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:02

2022-08-12T09:02

2022-08-12T11:25

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Четвертый в мире производитель кофе — немецкая компания Tchibo GmbH — принял решение передать бизнес в России местным топ-менеджерам, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.Так, с июля Tchibo GmbH прекратил владеть ООО "Чибо СНГ", которое теперь принадлежит компании гендиректора "Чибо СНГ" Михаила Ковалевского. При этом источники "Ъ", знакомые с ситуацией в компании, утверждают, что "Чибо СНГ" до конца года сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff. Затем компании придется заняться разработкой нового бренда.Среди вариантов — марка Gold. В материале отмечается, что электронная почта "Чибо СНГ" уже работает на домене gold-coffee.При этом эксперты на российском рынке кофе считают, что уход немецкого производителя мало скажется на рядовом потребителе, поскольку марка Tchibo долгое время теряла узнаваемость.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры.

https://ria.ru/20220801/chay-1806517866.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, рамаз чантурия, россия, украина, москва, росчайкофе, снг