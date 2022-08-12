09:02 12.08.2022 (обновлено: 11:25 12.08.2022)
"Ъ": немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса
"Ъ": Tchibo GmbH передал управление производством кофе в России местным топ-менеджерам
© AP Photo / Axel HeimkenШтаб-квартира немецкой компании Tchibo
© AP Photo / Axel Heimken
Штаб-квартира немецкой компании Tchibo
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Четвертый в мире производитель кофе — немецкая компания Tchibo GmbH — принял решение передать бизнес в России местным топ-менеджерам, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.
Так, с июля Tchibo GmbH прекратил владеть ООО "Чибо СНГ", которое теперь принадлежит компании гендиректора "Чибо СНГ" Михаила Ковалевского. При этом источники "Ъ", знакомые с ситуацией в компании, утверждают, что "Чибо СНГ" до конца года сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff. Затем компании придется заняться разработкой нового бренда.
Среди вариантов — марка Gold. В материале отмечается, что электронная почта "Чибо СНГ" уже работает на домене gold-coffee.
При этом эксперты на российском рынке кофе считают, что уход немецкого производителя мало скажется на рядовом потребителе, поскольку марка Tchibo долгое время теряла узнаваемость.
"Гендиректор Ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия говорит, что бизнес Tchibo в России "угасал последние несколько лет по естественным причинам", в том числе из-за отсутствия значимых инвестиций в рекламу и маркетинг, потому уход брендов компании рынок не заметит", — пишет "Ъ".