США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси дестабилизирующими
США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси на Тайвань дестабилизирующими
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Действия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Белого дома.
"Реакция Китая оказалась чрезмерной и его действия продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными", - заявил чиновник.
"(Визит Пелоси) не был настолько беспрецедентным, чтобы стать предлогом для начала интенсивной кампании по давлению на Тайвань и попыток изменить статус-кво, представляя опасность миру и стабильности в Тайваньском проливе", - добавил он.
Представитель Белого дома также добавил, что США продолжат оказывать поддержку Тайваню и его партнерам, оставаясь привержены политике "одного Китая".
Пелоси в начале августа посетила Тайвань в ходе своего азиатско-тихоокеанского турне, она пробыла на острове около 20 часов, встретившись с главой администрации острова. Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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