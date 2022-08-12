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США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси дестабилизирующими - РИА Новости, 12.08.2022
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США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси дестабилизирующими
США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси дестабилизирующими - РИА Новости, 12.08.2022
США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси дестабилизирующими
Действия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:29
2022-08-12T21:29
в мире
тайвань
китай
мид кнр
визит пелоси на тайвань
пекин
сша
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Действия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Белого дома."Реакция Китая оказалась чрезмерной и его действия продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными", - заявил чиновник."(Визит Пелоси) не был настолько беспрецедентным, чтобы стать предлогом для начала интенсивной кампании по давлению на Тайвань и попыток изменить статус-кво, представляя опасность миру и стабильности в Тайваньском проливе", - добавил он.Представитель Белого дома также добавил, что США продолжат оказывать поддержку Тайваню и его партнерам, оставаясь привержены политике "одного Китая".Пелоси в начале августа посетила Тайвань в ходе своего азиатско-тихоокеанского турне, она пробыла на острове около 20 часов, встретившись с главой администрации острова. Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220812/posol-1809222750.html
https://ria.ru/20220810/tayvan-1808732796.html
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в мире, тайвань, китай, мид кнр, визит пелоси на тайвань, пекин, сша
В мире, Тайвань, Китай, МИД КНР, Визит Пелоси на Тайвань, Пекин, США
21:29 12.08.2022
 
США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси дестабилизирующими

США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси на Тайвань дестабилизирующими

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Действия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Белого дома.
"Реакция Китая оказалась чрезмерной и его действия продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными", - заявил чиновник.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
16:52
Китай поблагодарил Россию за поддержку после визита Пелоси на Тайвань
"(Визит Пелоси) не был настолько беспрецедентным, чтобы стать предлогом для начала интенсивной кампании по давлению на Тайвань и попыток изменить статус-кво, представляя опасность миру и стабильности в Тайваньском проливе", - добавил он.
Представитель Белого дома также добавил, что США продолжат оказывать поддержку Тайваню и его партнерам, оставаясь привержены политике "одного Китая".
Пелоси в начале августа посетила Тайвань в ходе своего азиатско-тихоокеанского турне, она пробыла на острове около 20 часов, встретившись с главой администрации острова. Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 20:43
Пелоси назвала цель своего визита на Тайвань
 
В миреТайваньКитайМИД КНРВизит Пелоси на ТайваньПекинСША
 
 
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