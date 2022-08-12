https://ria.ru/20220812/kitay-1809293734.html

США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси дестабилизирующими

США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси дестабилизирующими - РИА Новости, 12.08.2022

США назвали действия Китая в ответ на визит Пелоси дестабилизирующими

Действия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:29

2022-08-12T21:29

2022-08-12T21:29

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китай

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Действия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Белого дома."Реакция Китая оказалась чрезмерной и его действия продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными", - заявил чиновник."(Визит Пелоси) не был настолько беспрецедентным, чтобы стать предлогом для начала интенсивной кампании по давлению на Тайвань и попыток изменить статус-кво, представляя опасность миру и стабильности в Тайваньском проливе", - добавил он.Представитель Белого дома также добавил, что США продолжат оказывать поддержку Тайваню и его партнерам, оставаясь привержены политике "одного Китая".Пелоси в начале августа посетила Тайвань в ходе своего азиатско-тихоокеанского турне, она пробыла на острове около 20 часов, встретившись с главой администрации острова. Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220812/posol-1809222750.html

https://ria.ru/20220810/tayvan-1808732796.html

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