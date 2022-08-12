https://ria.ru/20220812/kitay-1809227762.html

Китай нарастит расчеты в нацвалютах в торговле с Россией, заявил посол

Китай нарастит расчеты в нацвалютах в торговле с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.08.2022

Китай нарастит расчеты в нацвалютах в торговле с Россией, заявил посол

Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:10

2022-08-12T17:10

2022-08-12T17:10

экономика

чжан ханьхуэй

китай

россия

сша

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."В настоящее время санкции, введенные США и другими западными странами в отношении России, вызвали определенные помехи в деловом сотрудничестве между Россией и Китаем. Компетентным органам двух стран необходимо оптимизировать координацию и взаимодействие, чтобы решить все трудности, связанные с расчетами в двусторонней торговле. Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией. Китай готов в полной мере задействовать соответствующую финансовую инфраструктуру и финансовые институты, чтобы обеспечить стабильное развитие двусторонней торговли", - сказал Чжан Ханьхуэй.По словам дипломата, Китай и Россия уже на протяжении многих лет пользуются национальной валютой в двусторонней торговле."Доля юаня в двусторонних торговых расчетах между Китаем и Россией увеличилась с 3,1% в 2014 году до 17,9% в 2021 году. Роль нацвалюты как платежного средства постепенно укрепляется, снижая валютные риски предприятий и экономя затраты на обменный курс", - сказал посол.

https://ria.ru/20220812/posol-1809222750.html

https://ria.ru/20220812/sotrudnichestvo-1809225485.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, чжан ханьхуэй, китай, россия, сша