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Китай нарастит расчеты в нацвалютах в торговле с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.08.2022
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Китай нарастит расчеты в нацвалютах в торговле с Россией, заявил посол
Китай нарастит расчеты в нацвалютах в торговле с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.08.2022
Китай нарастит расчеты в нацвалютах в торговле с Россией, заявил посол
Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:10
2022-08-12T17:10
экономика
чжан ханьхуэй
китай
россия
сша
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."В настоящее время санкции, введенные США и другими западными странами в отношении России, вызвали определенные помехи в деловом сотрудничестве между Россией и Китаем. Компетентным органам двух стран необходимо оптимизировать координацию и взаимодействие, чтобы решить все трудности, связанные с расчетами в двусторонней торговле. Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией. Китай готов в полной мере задействовать соответствующую финансовую инфраструктуру и финансовые институты, чтобы обеспечить стабильное развитие двусторонней торговли", - сказал Чжан Ханьхуэй.По словам дипломата, Китай и Россия уже на протяжении многих лет пользуются национальной валютой в двусторонней торговле."Доля юаня в двусторонних торговых расчетах между Китаем и Россией увеличилась с 3,1% в 2014 году до 17,9% в 2021 году. Роль нацвалюты как платежного средства постепенно укрепляется, снижая валютные риски предприятий и экономя затраты на обменный курс", - сказал посол.
https://ria.ru/20220812/posol-1809222750.html
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экономика, чжан ханьхуэй, китай, россия, сша
Экономика, Чжан Ханьхуэй, Китай, Россия, США
17:10 12.08.2022
 
Китай нарастит расчеты в нацвалютах в торговле с Россией, заявил посол

Посол Китая Чжан Ханьхуэй: Пекин нарастит расчеты в нацвалютах в торговле с Москвой

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"В настоящее время санкции, введенные США и другими западными странами в отношении России, вызвали определенные помехи в деловом сотрудничестве между Россией и Китаем. Компетентным органам двух стран необходимо оптимизировать координацию и взаимодействие, чтобы решить все трудности, связанные с расчетами в двусторонней торговле. Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией. Китай готов в полной мере задействовать соответствующую финансовую инфраструктуру и финансовые институты, чтобы обеспечить стабильное развитие двусторонней торговли", - сказал Чжан Ханьхуэй.
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По словам дипломата, Китай и Россия уже на протяжении многих лет пользуются национальной валютой в двусторонней торговле.
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