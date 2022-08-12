https://ria.ru/20220812/kinzhal-1809037145.html

Замглавкома ВКС рассказал о применении ракеты "Кинжал" в спецоперации

Замглавкома ВКС рассказал о применении ракеты "Кинжал" в спецоперации - РИА Новости, 12.08.2022

Замглавкома ВКС рассказал о применении ракеты "Кинжал" в спецоперации

Истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в военной спецоперации на Украине, заявил в интервью газете "Красная... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T00:21

2022-08-12T00:21

2022-08-12T00:24

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

ракетный комплекс "кинжал"

миг-31

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в военной спецоперации на Украине, заявил в интервью газете "Красная Звезда" командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа."В прошлом году в состав дальней авиации вошел полк с авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на самолетах МиГ-31И. И в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции", - сказал Дронов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220810/krasnopol-1808515992.html

россия

украина

херсонская область

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россия, украина, херсонская область , ракетный комплекс "кинжал", миг-31, воздушно-космические силы россии