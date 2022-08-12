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Замглавкома ВКС рассказал о применении ракеты "Кинжал" в спецоперации - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/kinzhal-1809037145.html
Замглавкома ВКС рассказал о применении ракеты "Кинжал" в спецоперации
Замглавкома ВКС рассказал о применении ракеты "Кинжал" в спецоперации - РИА Новости, 12.08.2022
Замглавкома ВКС рассказал о применении ракеты "Кинжал" в спецоперации
Истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в военной спецоперации на Украине, заявил в интервью газете "Красная... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T00:21
2022-08-12T00:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
ракетный комплекс "кинжал"
миг-31
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в военной спецоперации на Украине, заявил в интервью газете "Красная Звезда" командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа."В прошлом году в состав дальней авиации вошел полк с авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на самолетах МиГ-31И. И в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции", - сказал Дронов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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россия, украина, херсонская область , ракетный комплекс "кинжал", миг-31, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область , Ракетный комплекс "Кинжал", МиГ-31, Воздушно-космические силы России
00:21 12.08.2022 (обновлено: 00:24 12.08.2022)
 
Замглавкома ВКС рассказал о применении ракеты "Кинжал" в спецоперации

Замглавкома ВКС Дронов: МиГ-31 с ракетой "Кинжал" успешно применяется в спецоперации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в военной спецоперации на Украине, заявил в интервью газете "Красная Звезда" командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.
День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа.
"В прошлом году в состав дальней авиации вошел полк с авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на самолетах МиГ-31И. И в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции", - сказал Дронов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Работа артиллерийских установок Мста-С в ходе спецоперации. Кадры Минобороны - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 11:27
МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьРакетный комплекс "Кинжал"МиГ-31Воздушно-космические силы России
 
 
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