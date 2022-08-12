https://ria.ru/20220812/kherson-1809045704.html

В Херсоне уверены, что регион выходит из "сумрака украинской пропаганды"

В Херсоне уверены, что регион выходит из "сумрака украинской пропаганды" - РИА Новости, 12.08.2022

В Херсоне уверены, что регион выходит из "сумрака украинской пропаганды"

Население Херсонской области постепенно выходит из "сумрака украинской пропаганды", так как люди видят, что о них заботятся лучше, чем при Украине, заявила РИА... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T04:31

2022-08-12T04:31

2022-08-12T04:31

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Население Херсонской области постепенно выходит из "сумрака украинской пропаганды", так как люди видят, что о них заботятся лучше, чем при Украине, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.По ее словам, люди переходят на сторону местной власти по объективным и историческим причинам, а официальный Киев предлагает исключительную альтернативу - ракеты, фильтрацию и нищету."Добавлю, что в самом Херсоне уже можно увидеть людей с патриотическими пророссийскими принтами на футболках. Представить такое за последние 10 лет просто было невозможно", - подчеркнула замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220811/vozvraschenie-1808765904.html

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