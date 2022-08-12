https://ria.ru/20220812/khech-1809069092.html

СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП

СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП - РИА Новости, 12.08.2022

СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП

Представитель Энн Хеч, бывшей девушки телеведущей и актрисы Эллен Дедженерес, заявил, что травмы попавшей в ДТП актрисы не позволят ей выжить. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:58

2022-08-12T10:58

2022-08-12T10:58

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Представитель Энн Хеч, бывшей девушки телеведущей и актрисы Эллен Дедженерес, заявил, что травмы попавшей в ДТП актрисы не позволят ей выжить.Хеч находится в коме. По его словам, ранее актриса заявляла о желании стать донором после смерти.На прошлой неделе Энн попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована. Сначала актриса врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома, после чего случился пожар.Издание со ссылкой на источники в полиции пишет, что во время аварии Хеч находилась в наркотическом опьянении. В крови актрисы обнаружили следы кокаина и фентанила. Однако в сообщении подчеркнули, что фентанил иногда дают пациентам в больнице в качестве анальгетика, поэтому необходимо провести дополнительные анализы, чтобы выявить, как именно препарат попал в организм актрисы.Энн Хеч родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир". В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.

https://ria.ru/20220806/dtp-1807734074.html

https://ria.ru/20220808/spirs-1808002879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес