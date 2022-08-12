https://ria.ru/20220812/khech-1809069092.html
СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП
СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП - РИА Новости, 12.08.2022
СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП
Представитель Энн Хеч, бывшей девушки телеведущей и актрисы Эллен Дедженерес, заявил, что травмы попавшей в ДТП актрисы не позволят ей выжить. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:58
2022-08-12T10:58
2022-08-12T10:58
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Представитель Энн Хеч, бывшей девушки телеведущей и актрисы Эллен Дедженерес, заявил, что травмы попавшей в ДТП актрисы не позволят ей выжить.Хеч находится в коме. По его словам, ранее актриса заявляла о желании стать донором после смерти.На прошлой неделе Энн попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована. Сначала актриса врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома, после чего случился пожар.Издание со ссылкой на источники в полиции пишет, что во время аварии Хеч находилась в наркотическом опьянении. В крови актрисы обнаружили следы кокаина и фентанила. Однако в сообщении подчеркнули, что фентанил иногда дают пациентам в больнице в качестве анальгетика, поэтому необходимо провести дополнительные анализы, чтобы выявить, как именно препарат попал в организм актрисы.Энн Хеч родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир". В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.
https://ria.ru/20220806/dtp-1807734074.html
https://ria.ru/20220808/spirs-1808002879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Новости культуры, Шоу-бизнес
СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП
СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после двойного ДТП в Лос-Анджелесе
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Представитель Энн Хеч, бывшей девушки телеведущей и актрисы Эллен Дедженерес, заявил, что травмы попавшей в ДТП актрисы не позволят ей выжить.
"Энн Хеч перенесла катастрофическую черепно-мозговую травму, у нее нет шансов выжить", – цитирует заявление представителя актрисы портал TMZ.
Хеч находится в коме. По его словам, ранее актриса заявляла о желании стать донором после смерти.
На прошлой неделе Энн попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована. Сначала актриса врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома, после чего случился пожар.
Издание со ссылкой на источники в полиции пишет, что во время аварии Хеч находилась в наркотическом опьянении. В крови актрисы обнаружили следы кокаина и фентанила. Однако в сообщении подчеркнули, что фентанил иногда дают пациентам в больнице в качестве анальгетика, поэтому необходимо провести дополнительные анализы, чтобы выявить, как именно препарат попал в организм актрисы.
Энн Хеч родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир". В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.