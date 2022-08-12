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СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП - РИА Новости, 12.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220812/khech-1809069092.html
СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП
СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП - РИА Новости, 12.08.2022
СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП
Представитель Энн Хеч, бывшей девушки телеведущей и актрисы Эллен Дедженерес, заявил, что травмы попавшей в ДТП актрисы не позволят ей выжить. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:58
2022-08-12T10:58
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Представитель Энн Хеч, бывшей девушки телеведущей и актрисы Эллен Дедженерес, заявил, что травмы попавшей в ДТП актрисы не позволят ей выжить.Хеч находится в коме. По его словам, ранее актриса заявляла о желании стать донором после смерти.На прошлой неделе Энн попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована. Сначала актриса врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома, после чего случился пожар.Издание со ссылкой на источники в полиции пишет, что во время аварии Хеч находилась в наркотическом опьянении. В крови актрисы обнаружили следы кокаина и фентанила. Однако в сообщении подчеркнули, что фентанил иногда дают пациентам в больнице в качестве анальгетика, поэтому необходимо провести дополнительные анализы, чтобы выявить, как именно препарат попал в организм актрисы.Энн Хеч родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир". В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.
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знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Новости культуры, Шоу-бизнес
10:58 12.08.2022
 
СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после травмы в ДТП

СМИ: актриса Энн Хеч не сможет выжить после двойного ДТП в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Richard ShotwellАктриса Энн Хеч
Актриса Энн Хеч - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Richard Shotwell
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Представитель Энн Хеч, бывшей девушки телеведущей и актрисы Эллен Дедженерес, заявил, что травмы попавшей в ДТП актрисы не позволят ей выжить.

"Энн Хеч перенесла катастрофическую черепно-мозговую травму, у нее нет шансов выжить", – цитирует заявление представителя актрисы портал TMZ.

Хеч находится в коме. По его словам, ранее актриса заявляла о желании стать донором после смерти.
На прошлой неделе Энн попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована. Сначала актриса врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома, после чего случился пожар.
Американская актриса Энн Хеч - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 15:24Культура
Актриса Энн Хеч попала в два ДТП подряд, сообщили СМИ
Издание со ссылкой на источники в полиции пишет, что во время аварии Хеч находилась в наркотическом опьянении. В крови актрисы обнаружили следы кокаина и фентанила. Однако в сообщении подчеркнули, что фентанил иногда дают пациентам в больнице в качестве анальгетика, поэтому необходимо провести дополнительные анализы, чтобы выявить, как именно препарат попал в организм актрисы.
Энн Хеч родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир". В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.
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