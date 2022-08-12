Рейтинг@Mail.ru
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220812/keshbek-1809066701.html
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат - РИА Новости, 12.08.2022
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличится, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:22
2022-08-12T11:17
туризм
дальний восток
горно-алтайск
михаил мишустин
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089351_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_748e16d07686ddfabca1d6f850a49cd5.jpg
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличится, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки - до 40 тысяч рублей", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске.Он напомнил, что раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей.
https://ria.ru/20220812/mishustin-1809053112.html
дальний восток
горно-алтайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089351_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_d640b20876d09ffa82e1e1e757ba2925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, горно-алтайск, михаил мишустин, туризм, новости - туризм
Туризм, Дальний Восток, Горно-Алтайск, Михаил Мишустин, Туризм, Новости - Туризм
10:22 12.08.2022 (обновлено: 11:17 12.08.2022)
 
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат

Премьер Мишустин: за путевки на Дальний Восток можно будет вернуть до 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДальний Восток
Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Дальний Восток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличится, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки - до 40 тысяч рублей", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске.
Он напомнил, что раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
08:34Туризм
Мишустин прилетел в Горно-Алтайск
 
ТуризмДальний ВостокГорно-АлтайскМихаил МишустинТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала