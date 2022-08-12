https://ria.ru/20220812/keshbek-1809066701.html
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат - РИА Новости, 12.08.2022
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличится, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:22
2022-08-12T10:22
2022-08-12T11:17
туризм
дальний восток
горно-алтайск
михаил мишустин
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089351_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_748e16d07686ddfabca1d6f850a49cd5.jpg
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличится, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки - до 40 тысяч рублей", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске.Он напомнил, что раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей.
https://ria.ru/20220812/mishustin-1809053112.html
дальний восток
горно-алтайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089351_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_d640b20876d09ffa82e1e1e757ba2925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, горно-алтайск, михаил мишустин, туризм, новости - туризм
Туризм, Дальний Восток, Горно-Алтайск, Михаил Мишустин, Туризм, Новости - Туризм
10:22 12.08.2022 (обновлено: 11:17 12.08.2022)
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат
Премьер Мишустин: за путевки на Дальний Восток можно будет вернуть до 40 тысяч рублей