https://ria.ru/20220812/keshbek-1809066701.html

Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат

Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат - РИА Новости, 12.08.2022

Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат

Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличится, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:22

2022-08-12T10:22

2022-08-12T11:17

туризм

дальний восток

горно-алтайск

михаил мишустин

туризм

новости - туризм

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличится, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки - до 40 тысяч рублей", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске.Он напомнил, что раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей.

https://ria.ru/20220812/mishustin-1809053112.html

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Дарья Буймова

дальний восток, горно-алтайск, михаил мишустин, туризм, новости - туризм