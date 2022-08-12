https://ria.ru/20220812/katastrofa-1809043010.html

Небензя возложил на Запад ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС

Небензя возложил на Запад ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Небензя возложил на Запад ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС

Удары Киева по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, ответственность за катастрофу на Запорожской РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T02:21

2022-08-12T02:21

2022-08-12T02:21

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

россия

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энергодар

запорожская аэс

магатэ

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Удары Киева по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.Прекратить атакиРоссийский дипломат призвал страны, поддерживающие киевский режим, принудить Украину немедленно и навсегда прекратить атаки на Запорожскую АЭС и обеспечить безопасные условия для работы миссии МАГАТЭ.Небензя также призвал руководство ООН и МАГАТЭ "предельно четко, без дипломатических формул, указать на реальный источник угрозы ядерной безопасности ЗАЭС – удары по ней ВСУ", а также предупредить киевский режим о недопустимости таких действий.По его словам, это единственный способ предотвратить крупную радиационную катастрофу в Европе, риск которой сейчас как никогда реален."Если атаки ВСУ продолжатся, она (катастрофа) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республики, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии", - предупредил Небензя.И это еще самые оптимистичные экспертные прогнозы, добавил он.Абсурдные обвиненияНебензя также назвал абсурдными обвинения Киева в адрес России в атаках на Запорожскую АЭС."Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя", - добавил он.Надежда на визит МАГАТЭРоссия рассчитывает, что визит специалистов МАГАТЭ на подвергающуюся обстрелам со стороны ВСУ Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, и готова оказать данному процессу максимально возможное содействие, заявил заявил постпред.Он выразил надежду, что в текущих обстоятельствах генсек ООН "осознает всю полноту своей ответственности" и не станет препятствовать проведению данной миссии через подотчетные ему департаменты."Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее - возможно даже, до конца августа", - подчеркнул российский дипломат.Однако, по его словам, далеко не всё зависит от России. "Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, при том что генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством", - отметил Небензя.По его словам, Россия считает недопустимым, чтобы миссия МАГАТЭ проходила в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и территории города Энергодар. Киев должен немедленно их прекратить и гарантировать отсутствие намерений создавать угрозу жизни и здоровью международного персонала, добавил он.Обстрелы Запорожской АЭСУкраинские войска уже несколько раз с начала российской спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220812/provokatsiya-1809042696.html

https://ria.ru/20220812/nebenzya-1809041413.html

https://ria.ru/20220812/voyna-1809040973.html

https://ria.ru/20220812/zaes-1809039845.html

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киев

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Алексей Калабанов

михаил мизинцев, россия, киев, энергодар, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, в мире, василий небензя