https://ria.ru/20220812/kadyrov-1809104091.html

Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров

Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров - РИА Новости, 12.08.2022

Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в поселке Пески в Донецкой Народной Республике успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:10

2022-08-12T12:10

2022-08-12T13:53

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в поселке Пески в Донецкой Народной Республике успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая поднять головы бандформированиям Украины"."Ситуация в населенном пункте Пески успешно контролируется российскими подразделениями", - написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что в составе одного из подразделений активно решает поставленные руководством страны задачи кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, у которого за плечами опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов ЛНР и ДНР."Сегодня он совместно с легендарным батальоном "Сомали" ДНР в Песках не даёт поднять головы бандформированиям Украины. Это одно из самых дееспособных подразделений в Донбассе, бойцы которого, проявляя мужество и героизм, добиваются прекрасных результатов на поле боя", - отметил Кадыров.По его словам, у всех, кто попадает к подразделению Алхазурова в плен, сразу пропадает желание сопротивляться российским войскам, "Муслим прекрасно умеет находить общий язык с горе-вояками".

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/kadyrov-1808358315.html

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Кадыров о контроле ситуации в поселке Пески ДНР Ситуация в населённом пункте Пески успешно контролируется российскими подразделениями. В составе одного из них активно решает поставленные руководством страны задачи дорогой БРАТ, отважный воин, кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров. Он с самого начала специальной операции на территории Донбасса и Украины успешно очищает землю от бандеровцев, нациков и шайтанов. За его плечами богатый опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов ЛНР и ДНР. Сегодня он совместно с легендарным батальоном "Сомали" ДНР в Песках не дает поднять головы бандформированиям Украины. Это одно из самых дееспособных подразделений в Донбассе, бойцы которого, проявляя мужество и героизм, добиваются прекрасных результатов на поле боя. Все, кто попадает к подразделению Муслима в плен, могут считать себя счастливчиками. И главное - у всех сразу пропадает желание сопротивляться российским войскам, а "лестных" отзывов о своём начальстве - хоть отбавляй. Муслим прекрасно умеет находить общий язык с горе-вояками. Они его хорошо понимают! 2022-08-12T12:10 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, в мире