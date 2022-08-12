https://ria.ru/20220812/kadyrov-1809104091.html
Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров
Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров - РИА Новости, 12.08.2022
Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в поселке Пески в Донецкой Народной Республике успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:10
2022-08-12T12:10
2022-08-12T13:53
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809126689_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ff1cf369d3fccc9de936b9f5469b4f4.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в поселке Пески в Донецкой Народной Республике успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая поднять головы бандформированиям Украины"."Ситуация в населенном пункте Пески успешно контролируется российскими подразделениями", - написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что в составе одного из подразделений активно решает поставленные руководством страны задачи кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, у которого за плечами опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов ЛНР и ДНР."Сегодня он совместно с легендарным батальоном "Сомали" ДНР в Песках не даёт поднять головы бандформированиям Украины. Это одно из самых дееспособных подразделений в Донбассе, бойцы которого, проявляя мужество и героизм, добиваются прекрасных результатов на поле боя", - отметил Кадыров.По его словам, у всех, кто попадает к подразделению Алхазурова в плен, сразу пропадает желание сопротивляться российским войскам, "Муслим прекрасно умеет находить общий язык с горе-вояками".
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/kadyrov-1808358315.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809126689_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9427b67b8eea251669ca09da62e28486.jpg
Кадыров о контроле ситуации в поселке Пески ДНР
Ситуация в населённом пункте Пески успешно контролируется российскими подразделениями. В составе одного из них активно решает поставленные руководством страны задачи дорогой БРАТ, отважный воин, кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров. Он с самого начала специальной операции на территории Донбасса и Украины успешно очищает землю от бандеровцев, нациков и шайтанов. За его плечами богатый опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов ЛНР и ДНР. Сегодня он совместно с легендарным батальоном "Сомали" ДНР в Песках не дает поднять головы бандформированиям Украины. Это одно из самых дееспособных подразделений в Донбассе, бойцы которого, проявляя мужество и героизм, добиваются прекрасных результатов на поле боя. Все, кто попадает к подразделению Муслима в плен, могут считать себя счастливчиками. И главное - у всех сразу пропадает желание сопротивляться российским войскам, а "лестных" отзывов о своём начальстве - хоть отбавляй. Муслим прекрасно умеет находить общий язык с горе-вояками. Они его хорошо понимают!
2022-08-12T12:10
true
PT3M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, в мире
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Мариуполь, В мире
12:10 12.08.2022 (обновлено: 13:53 12.08.2022)
Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров: российские войска успешно контролируют ситуацию в Песках