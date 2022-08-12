Рейтинг@Mail.ru
Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/kadyrov-1809104091.html
Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров
Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров - РИА Новости, 12.08.2022
Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в поселке Пески в Донецкой Народной Республике успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:10
2022-08-12T13:53
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809126689_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ff1cf369d3fccc9de936b9f5469b4f4.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в поселке Пески в Донецкой Народной Республике успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая поднять головы бандформированиям Украины"."Ситуация в населенном пункте Пески успешно контролируется российскими подразделениями", - написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что в составе одного из подразделений активно решает поставленные руководством страны задачи кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, у которого за плечами опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов ЛНР и ДНР."Сегодня он совместно с легендарным батальоном "Сомали" ДНР в Песках не даёт поднять головы бандформированиям Украины. Это одно из самых дееспособных подразделений в Донбассе, бойцы которого, проявляя мужество и героизм, добиваются прекрасных результатов на поле боя", - отметил Кадыров.По его словам, у всех, кто попадает к подразделению Алхазурова в плен, сразу пропадает желание сопротивляться российским войскам, "Муслим прекрасно умеет находить общий язык с горе-вояками".
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/kadyrov-1808358315.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадыров о контроле ситуации в поселке Пески ДНР
Ситуация в населённом пункте Пески успешно контролируется российскими подразделениями. В составе одного из них активно решает поставленные руководством страны задачи дорогой БРАТ, отважный воин, кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров. Он с самого начала специальной операции на территории Донбасса и Украины успешно очищает землю от бандеровцев, нациков и шайтанов. За его плечами богатый опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов ЛНР и ДНР. Сегодня он совместно с легендарным батальоном "Сомали" ДНР в Песках не дает поднять головы бандформированиям Украины. Это одно из самых дееспособных подразделений в Донбассе, бойцы которого, проявляя мужество и героизм, добиваются прекрасных результатов на поле боя. Все, кто попадает к подразделению Муслима в плен, могут считать себя счастливчиками. И главное - у всех сразу пропадает желание сопротивляться российским войскам, а "лестных" отзывов о своём начальстве - хоть отбавляй. Муслим прекрасно умеет находить общий язык с горе-вояками. Они его хорошо понимают!
2022-08-12T12:10
true
PT3M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809126689_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9427b67b8eea251669ca09da62e28486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, в мире
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Мариуполь, В мире
12:10 12.08.2022 (обновлено: 13:53 12.08.2022)
 
Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: российские войска успешно контролируют ситуацию в Песках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в поселке Пески в Донецкой Народной Республике успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая поднять головы бандформированиям Украины".
"Ситуация в населенном пункте Пески успешно контролируется российскими подразделениями", - написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что в составе одного из подразделений активно решает поставленные руководством страны задачи кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, у которого за плечами опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов ЛНР и ДНР.
"Сегодня он совместно с легендарным батальоном "Сомали" ДНР в Песках не даёт поднять головы бандформированиям Украины. Это одно из самых дееспособных подразделений в Донбассе, бойцы которого, проявляя мужество и героизм, добиваются прекрасных результатов на поле боя", - отметил Кадыров.
По его словам, у всех, кто попадает к подразделению Алхазурова в плен, сразу пропадает желание сопротивляться российским войскам, "Муслим прекрасно умеет находить общий язык с горе-вояками".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 16:32В мире
"Второго шанса не будет". Кадыров посоветовал украинским военным сдаться
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМариупольВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала