Рейтинг@Mail.ru
Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/kadyrov-1809082776.html
Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза
Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза - РИА Новости, 12.08.2022
Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой рейтинга Рослесхоза эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чечня попала в двадцатку наихудших... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:22
2022-08-12T11:22
общество
иван советников
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой рейтинга Рослесхоза эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чечня попала в двадцатку наихудших регионов."Сегодня Рослесхоз опубликовал слова главы ведомства Ивана Советникова о рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чеченская Республика попала в двадцатку наихудших регионов. К сведению широкой общественности: формула вычисления эффективности ведения лесного хозяйства Рослесхозом разработана настолько безалаберно и бездарно, что она одинаково применяется как к лесистым регионам больших площадей, так и к небольшим республикам", - написал Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни также задался вопросом, как сдавать в аренду тысячи гектаров неразминированных земель и где найти арендодателей, или же что посоветует Рослесхоз сделать с искалеченным лесом, "напичканным осколками", древесину которого невозможно обработать."Сидя в своем кабинете, Иван Советников даже не удосуживается посетить регионы и воочию убедиться в неэффективности собственной же методики. Скорее всего, даже в карту России не заглядывал", - добавил он.Кадыров также предложил Советникову "встать с насиженного кресла" и показать пример "гениальности и вывода региона в число лидеров"."Приезжайте в Чеченскую Республику, где вас будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, и покажите нам, как вырубить абсолютно все деревья в республике с 352 тысяч га и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса? Посмотрел бы я на его безуспешные потуги", - подчеркнул Кадыров.
https://ria.ru/20220805/reyting-1807578791.html
https://ria.ru/20220806/vstrecha-1807707609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, иван советников, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Иван Советников, Россия, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
11:22 12.08.2022
 
Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза

Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза, в котором Чечня вошла в двадцатку наихудших

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 12 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой рейтинга Рослесхоза эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чечня попала в двадцатку наихудших регионов.
"Сегодня Рослесхоз опубликовал слова главы ведомства Ивана Советникова о рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чеченская Республика попала в двадцатку наихудших регионов. К сведению широкой общественности: формула вычисления эффективности ведения лесного хозяйства Рослесхозом разработана настолько безалаберно и бездарно, что она одинаково применяется как к лесистым регионам больших площадей, так и к небольшим республикам", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Лес - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 16:56Липецкая область
Липецкая область заняла первое место в рейтинге Рослесхоза
Глава Чечни также задался вопросом, как сдавать в аренду тысячи гектаров неразминированных земель и где найти арендодателей, или же что посоветует Рослесхоз сделать с искалеченным лесом, "напичканным осколками", древесину которого невозможно обработать.
"Сидя в своем кабинете, Иван Советников даже не удосуживается посетить регионы и воочию убедиться в неэффективности собственной же методики. Скорее всего, даже в карту России не заглядывал", - добавил он.
Кадыров также предложил Советникову "встать с насиженного кресла" и показать пример "гениальности и вывода региона в число лидеров".
"Приезжайте в Чеченскую Республику, где вас будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, и покажите нам, как вырубить абсолютно все деревья в республике с 352 тысяч га и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса? Посмотрел бы я на его безуспешные потуги", - подчеркнул Кадыров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
6 августа, 11:41
Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни
 
ОбществоИван СоветниковРоссияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Рамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала