https://ria.ru/20220812/kadyrov-1809082776.html

Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза

Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза - РИА Новости, 12.08.2022

Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой рейтинга Рослесхоза эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чечня попала в двадцатку наихудших... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:22

2022-08-12T11:22

2022-08-12T11:22

общество

иван советников

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 12 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой рейтинга Рослесхоза эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чечня попала в двадцатку наихудших регионов."Сегодня Рослесхоз опубликовал слова главы ведомства Ивана Советникова о рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чеченская Республика попала в двадцатку наихудших регионов. К сведению широкой общественности: формула вычисления эффективности ведения лесного хозяйства Рослесхозом разработана настолько безалаберно и бездарно, что она одинаково применяется как к лесистым регионам больших площадей, так и к небольшим республикам", - написал Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни также задался вопросом, как сдавать в аренду тысячи гектаров неразминированных земель и где найти арендодателей, или же что посоветует Рослесхоз сделать с искалеченным лесом, "напичканным осколками", древесину которого невозможно обработать."Сидя в своем кабинете, Иван Советников даже не удосуживается посетить регионы и воочию убедиться в неэффективности собственной же методики. Скорее всего, даже в карту России не заглядывал", - добавил он.Кадыров также предложил Советникову "встать с насиженного кресла" и показать пример "гениальности и вывода региона в число лидеров"."Приезжайте в Чеченскую Республику, где вас будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, и покажите нам, как вырубить абсолютно все деревья в республике с 352 тысяч га и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса? Посмотрел бы я на его безуспешные потуги", - подчеркнул Кадыров.

https://ria.ru/20220805/reyting-1807578791.html

https://ria.ru/20220806/vstrecha-1807707609.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, иван советников, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)