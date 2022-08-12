Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза
Кадыров раскритиковал рейтинг Рослесхоза, в котором Чечня вошла в двадцатку наихудших
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой рейтинга Рослесхоза эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чечня попала в двадцатку наихудших регионов.
"Сегодня Рослесхоз опубликовал слова главы ведомства Ивана Советникова о рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чеченская Республика попала в двадцатку наихудших регионов. К сведению широкой общественности: формула вычисления эффективности ведения лесного хозяйства Рослесхозом разработана настолько безалаберно и бездарно, что она одинаково применяется как к лесистым регионам больших площадей, так и к небольшим республикам", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни также задался вопросом, как сдавать в аренду тысячи гектаров неразминированных земель и где найти арендодателей, или же что посоветует Рослесхоз сделать с искалеченным лесом, "напичканным осколками", древесину которого невозможно обработать.
"Сидя в своем кабинете, Иван Советников даже не удосуживается посетить регионы и воочию убедиться в неэффективности собственной же методики. Скорее всего, даже в карту России не заглядывал", - добавил он.
Кадыров также предложил Советникову "встать с насиженного кресла" и показать пример "гениальности и вывода региона в число лидеров".
"Приезжайте в Чеченскую Республику, где вас будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, и покажите нам, как вырубить абсолютно все деревья в республике с 352 тысяч га и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса? Посмотрел бы я на его безуспешные потуги", - подчеркнул Кадыров.
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