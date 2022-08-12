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В России завершились госиспытания истребителя танков
В России завершились госиспытания истребителя танков - РИА Новости, 12.08.2022
В России завершились госиспытания истребителя танков
В России завершились государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, сообщил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T06:06
2022-08-12T06:06
2022-08-12T11:56
новое оружие россии
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россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В России завершились государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Международного военно-технического форума "Армия-2022" первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.Улучшенная САУ 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Как пояснил первый замглавы "Ростеха", самоходка многофункциональна, способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву. Кроме того, машина может вести боевые действия как в высокогорье, так и в тропическом климате и в болотистой местности.По огневой мощи 2С25, по словам Артякова, не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3. "Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире", — подчеркнул он.Самоходная пушка способна десантироваться с воздуха с экипажем внутри и совершать марши до 500 километров без дозаправки. Модернизированная 2С25 предназначена в первую очередь для подразделений Воздушно-десантных войск.
https://ria.ru/20220812/rakety-1809044575.html
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безопасность, россия, ростех, т-80, т-90, бмд-4м, форум "армия — 2022"
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Ростех, Т-80, Т-90, БМД-4М, Форум "Армия — 2022"
06:06 12.08.2022 (обновлено: 11:56 12.08.2022)
В России завершились госиспытания истребителя танков
Замглавы "Ростеха" Артяков сообщил о завершении госиспытаний модернизированной САУ 2С25