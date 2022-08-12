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Более 30 тысяч инвалидов МО прошли реабилитацию с начала года
Более 30 тысяч инвалидов МО прошли реабилитацию с начала года - РИА Новости, 12.08.2022
Более 30 тысяч инвалидов МО прошли реабилитацию с начала года
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала о количестве инвалидов, проживающих в регионе, которые смогли пройти реабилитацию с начала 2022 года... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:44
2022-08-12T16:44
2022-08-12T16:44
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала о количестве инвалидов, проживающих в регионе, которые смогли пройти реабилитацию с начала 2022 года. Медицинские услуги получили более 30 тысяч человек, сообщил телеканал “360”.Ирина Каклюгина отметила, что каждый прошедший реабилитацию показал положительную динамику."С начала года в Подмосковье прошли реабилитацию свыше 30 тысяч жителей с инвалидностью. Из них более 25 тысяч — это взрослые и около пяти тысяч человек — это дети-инвалиды", — сказала Каклюгина.Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, регион оказывает всевозможную поддержку инвалидам, включая 120 видов услуг в разных сферах обслуживания. Для реабилитации активно используются экзоскелеты, иммерсионные ванны, галокамеры и другие процедуры.На программу по реабилитации было выделено из бюджета примерно 7,4 миллиарда рублей.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала о количестве инвалидов, проживающих в регионе, которые смогли пройти реабилитацию с начала 2022 года. Медицинские услуги получили более 30 тысяч человек, сообщил телеканал “360”
.
Ирина Каклюгина отметила, что каждый прошедший реабилитацию показал положительную динамику.
"С начала года в Подмосковье прошли реабилитацию свыше 30 тысяч жителей с инвалидностью. Из них более 25 тысяч — это взрослые и около пяти тысяч человек — это дети-инвалиды", — сказала Каклюгина.
Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, регион оказывает всевозможную поддержку инвалидам, включая 120 видов услуг в разных сферах обслуживания. Для реабилитации активно используются экзоскелеты, иммерсионные ванны, галокамеры и другие процедуры.
На программу по реабилитации было выделено из бюджета примерно 7,4 миллиарда рублей.