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Суд отказался исключить Кара-Мурзу* из списка иноагентов

Суд отказался исключить Кара-Мурзу* из списка иноагентов - РИА Новости, 12.08.2022

Суд отказался исключить Кара-Мурзу* из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался исключить политика Владимира Кара-Мурзу* из списка иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:07

2022-08-12T12:07

2022-08-12T12:08

происшествия

россия

вооруженные силы рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался исключить политика Владимира Кара-Мурзу* из списка иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отказал в удовлетворении административного иска к Министерству юстиции", - сказали в пресс-службе.Кара-Мурза* сейчас находится под арестом по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. По версии следствия, 15 марта в Палате представителей штата Аризона, Кара-Мурза*, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине.В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента

https://ria.ru/20220729/inoagenty-1805993960.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, вооруженные силы рф, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты