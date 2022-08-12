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Суд отказался исключить Кара-Мурзу* из списка иноагентов - РИА Новости, 12.08.2022
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Суд отказался исключить Кара-Мурзу* из списка иноагентов
Суд отказался исключить Кара-Мурзу* из списка иноагентов - РИА Новости, 12.08.2022
Суд отказался исключить Кара-Мурзу* из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался исключить политика Владимира Кара-Мурзу* из списка иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:07
2022-08-12T12:08
происшествия
россия
вооруженные силы рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался исключить политика Владимира Кара-Мурзу* из списка иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отказал в удовлетворении административного иска к Министерству юстиции", - сказали в пресс-службе.Кара-Мурза* сейчас находится под арестом по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. По версии следствия, 15 марта в Палате представителей штата Аризона, Кара-Мурза*, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине.В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
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происшествия, россия, вооруженные силы рф, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
12:07 12.08.2022 (обновлено: 12:08 12.08.2022)
 
Суд отказался исключить Кара-Мурзу* из списка иноагентов

Суд отклонил иск Кара-Мурзы* к Минюсту об исключении из списка иностранных агентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВладимир Кара-Мурза (иноагент)
Владимир Кара-Мурза (иноагент) - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Владимир Кара-Мурза (иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался исключить политика Владимира Кара-Мурзу* из списка иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отказал в удовлетворении административного иска к Министерству юстиции", - сказали в пресс-службе.
Кара-Мурза* сейчас находится под арестом по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. По версии следствия, 15 марта в Палате представителей штата Аризона, Кара-Мурза*, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине.
В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 21:21
Минюст включил в список СМИ-иноагентов Алешковского*, Быкова* и Альбац*
 
ПроисшествияРоссияВооруженные силы РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)иноагенты
 
 
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