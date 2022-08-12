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Российская ПВО сбила две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/himars-1809130625.html
Российская ПВО сбила две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
Российская ПВО сбила две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки - РИА Новости, 12.08.2022
Российская ПВО сбила две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
Российская ПВО за минувшие сутки сбила в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:08
2022-08-12T13:52
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
новая каховка
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня "Хаймарс" в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области", - сказал он.Также средства ПВО сбили пять беспилотников в ДНР и Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
харьковская область
донецкая народная республика
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Минобороны РФ о перехвате снарядов HIMARS и "Ольха"
Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских БЛА, перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО "Ольха"
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министерство обороны рф (минобороны рф), новая каховка, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Новая Каховка, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
13:08 12.08.2022 (обновлено: 13:52 12.08.2022)
 
Российская ПВО сбила две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки

Минобороны: российская ПВО сбила две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки за сутки

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня "Хаймарс" в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области", - сказал он.
Также средства ПВО сбили пять беспилотников в ДНР и Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Новая КаховкаХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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