https://ria.ru/20220812/himars-1809130625.html

Российская ПВО сбила две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки

Российская ПВО сбила две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки - РИА Новости, 12.08.2022

Российская ПВО сбила две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки

Российская ПВО за минувшие сутки сбила в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:08

2022-08-12T13:08

2022-08-12T13:52

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

новая каховка

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня "Хаймарс" в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области", - сказал он.Также средства ПВО сбили пять беспилотников в ДНР и Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

харьковская область

донецкая народная республика

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Минобороны РФ о перехвате снарядов HIMARS и "Ольха" Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских БЛА, перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО "Ольха" 2022-08-12T13:08 true PT3M39S

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), новая каховка, харьковская область, донецкая народная республика