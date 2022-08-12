https://ria.ru/20220812/guterresh-1809276780.html

МГЕР обратилась к Гутеррешу из-за применения Украиной "лепестков"

МГЕР обратилась к Гутеррешу из-за применения Украиной "лепестков" - РИА Новости, 12.08.2022

МГЕР обратилась к Гутеррешу из-за применения Украиной "лепестков"

"Молодая Гвардия Единой России" направила обращения к генсеку ООН Антониу Гутеррешу по факту использования Украиной мин-"лепестков" и фосфорных боеприпасов в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T19:31

2022-08-12T19:31

2022-08-12T20:10

специальная военная операция на украине

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донбасс

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" направила обращения к генсеку ООН Антониу Гутеррешу по факту использования Украиной мин-"лепестков" и фосфорных боеприпасов в Донбассе, что нарушает Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН "О негуманном оружии", сообщили в пресс-службе "Единой России"."Молодая Гвардия Единой России" направила обращение генсеку ООН по факту использования Украиной мин-"лепестков" и фосфорных боеприпасов на Донбассе. Действия ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН "О негуманном оружии"", - сказано в сообщении.В письме говорится, что Генеральная прокуратура РФ зафиксировала многочисленные грубые нарушения пунктов Женевской конвенции, говорится в сообщении. В частности, нападение на гражданские объекты и использование против них зажигательных кассетных боеприпасов, нападение на раненых, создание голода и разрушение систем водоснабжения, использование военной техники с символикой международных организаций (Красного Креста) для ведения боевых действий, захват журналистов.Также Следственный комитет установил множество фактов, когда украинские националисты убивали гражданских лиц лишь на основании предположения о лояльности к российской власти. Зачастую жертвами становились прохожие, которые передвигались по улице вблизи позиций ВФУ, добавили в пресс-службе."Силами украинской армии неоднократно применялось запрещенное международными конвенциями тяжелое и подрывное вооружение, а также неустановленные экспертизой химикаты. В том числе - использование для минирования жилых районов Донецка взрывных устройств "Лепесток", боеприпасов, начиненных фосфором, размещение боевой техники и вооружений в школах и больницах, что нарушает военное право и ставит под риск мирное население", - приводят в сообщении часть обращения.В письме подчёркивается, что мирные жители не имеют необходимой подготовки и не могут вовремя обнаружить мину или опознать в ней взрывное устройство. Кроме того, необычным объектом, лежащим на поверхности, могут заинтересоваться дети."Как следствие, имеются многочисленные случаи жертв среди мирного населения. Просим Вас привлечь внимание всех международных общественных организаций к данной ситуации, жестко осудить действия ВСУ и призвать их к ответственности за военные преступления против мирного населения", - сказано в обращении.

https://ria.ru/20220811/miny-1808845695.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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