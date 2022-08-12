19:31 12.08.2022 (обновлено: 20:10 12.08.2022)
МГЕР обратилась к Гутеррешу из-за применения Украиной "лепестков"
МГЕР обратилась к генсеку ООН Гутеррешу из-за использования Киевом "лепестков" в Донбассе
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" направила обращения к генсеку ООН Антониу Гутеррешу по факту использования Украиной мин-"лепестков" и фосфорных боеприпасов в Донбассе, что нарушает Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН "О негуманном оружии", сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Молодая Гвардия Единой России" направила обращение генсеку ООН по факту использования Украиной мин-"лепестков" и фосфорных боеприпасов на Донбассе. Действия ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН "О негуманном оружии"", - сказано в сообщении.
В письме говорится, что Генеральная прокуратура РФ зафиксировала многочисленные грубые нарушения пунктов Женевской конвенции, говорится в сообщении. В частности, нападение на гражданские объекты и использование против них зажигательных кассетных боеприпасов, нападение на раненых, создание голода и разрушение систем водоснабжения, использование военной техники с символикой международных организаций (Красного Креста) для ведения боевых действий, захват журналистов.
Также Следственный комитет установил множество фактов, когда украинские националисты убивали гражданских лиц лишь на основании предположения о лояльности к российской власти. Зачастую жертвами становились прохожие, которые передвигались по улице вблизи позиций ВФУ, добавили в пресс-службе.
"Силами украинской армии неоднократно применялось запрещенное международными конвенциями тяжелое и подрывное вооружение, а также неустановленные экспертизой химикаты. В том числе - использование для минирования жилых районов Донецка взрывных устройств "Лепесток", боеприпасов, начиненных фосфором, размещение боевой техники и вооружений в школах и больницах, что нарушает военное право и ставит под риск мирное население", - приводят в сообщении часть обращения.
В письме подчёркивается, что мирные жители не имеют необходимой подготовки и не могут вовремя обнаружить мину или опознать в ней взрывное устройство. Кроме того, необычным объектом, лежащим на поверхности, могут заинтересоваться дети.
"Как следствие, имеются многочисленные случаи жертв среди мирного населения. Просим Вас привлечь внимание всех международных общественных организаций к данной ситуации, жестко осудить действия ВСУ и призвать их к ответственности за военные преступления против мирного населения", - сказано в обращении.