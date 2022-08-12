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Туроператоры рассказали, кто заменил россиян на курортах Греции - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
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Туроператоры рассказали, кто заменил россиян на курортах Греции
Туроператоры рассказали, кто заменил россиян на курортах Греции - РИА Новости, 12.08.2022
Туроператоры рассказали, кто заменил россиян на курортах Греции
Россиян на курортах Греции заменили туристы из Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил РИА Новости управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:03
2022-08-12T15:03
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
греция
россия
европа
tez tour
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россиян на курортах Греции заменили туристы из Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил РИА Новости управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.По его словам, туризм в Греции уже смог вернуться к уровню успешного 2019 года. "Можно сказать, что с самого начала лета в отелях и самолетах уже была нехватка мест — столько желающих отдохнуть здесь. Многие объекты размещения встали на стоп вплоть до конца сезона. Таким образом, на местном туризме отсутствие россиян практически не сказалось", — сообщил Харитидис.Исключение — некоторые отели премиум-сегмента, находящиеся в основном на Крите и Халкидиках, которые были востребованы у гостей из РФ, а также Западный Пелопоннес, где доля российских туристов достигала 25 процентов от общего числа.Кроме этого, сократились продажи дорогих экскурсий, пострадали таверны и магазины в регионах, делающих ставку на наших сограждан. "В случае с Tez Tour основное замещение туристов из РФ произошло гостями из Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии", — добавил он.В пресс-службе туроператора отметили, что на сегодняшний день из доступных россиянам европейских направлений Греция продолжает пользоваться наибольшим спросом. Клиенты компании бронируют как полные турпакеты с авиаперелетом с различными стыковками, так и отдельно проживание.В туроператоре сообщили, что визовые центры и консульства европейских стран в России из-за сложившейся обстановки сократили персонал, но ввиду небольшого количества обращений их успевают рассмотреть. Назвать точный срок ожидания записи сложно. Оформление самой визы занимает от пяти рабочих дней, значительного увеличения срока рассмотрения нет. "В любом случае, на получение греческого шенгена туристам стоит закладывать не менее двух недель", — сказали в пресс-службе.
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туризм, новости - туризм, майя ломидзе, греция, россия, европа, tez tour, куда поехать в выходные, прибалтика, туристы, визы, литва, румыния, эстония
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Греция, Россия, Европа, Tez Tour, куда поехать в выходные, Прибалтика, туристы, Визы, Литва, Румыния, Эстония
15:03 12.08.2022
 
Туроператоры рассказали, кто заменил россиян на курортах Греции

Tez Tour: россиян на курортах Греции заменили туристы из Прибалтики и Румынии

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Девушка отдыхает на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россиян на курортах Греции заменили туристы из Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил РИА Новости управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.
По его словам, туризм в Греции уже смог вернуться к уровню успешного 2019 года. "Можно сказать, что с самого начала лета в отелях и самолетах уже была нехватка мест — столько желающих отдохнуть здесь. Многие объекты размещения встали на стоп вплоть до конца сезона. Таким образом, на местном туризме отсутствие россиян практически не сказалось", — сообщил Харитидис.
Исключение — некоторые отели премиум-сегмента, находящиеся в основном на Крите и Халкидиках, которые были востребованы у гостей из РФ, а также Западный Пелопоннес, где доля российских туристов достигала 25 процентов от общего числа.
Кроме этого, сократились продажи дорогих экскурсий, пострадали таверны и магазины в регионах, делающих ставку на наших сограждан. "В случае с Tez Tour основное замещение туристов из РФ произошло гостями из Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии", — добавил он.
В пресс-службе туроператора отметили, что на сегодняшний день из доступных россиянам европейских направлений Греция продолжает пользоваться наибольшим спросом. Клиенты компании бронируют как полные турпакеты с авиаперелетом с различными стыковками, так и отдельно проживание.
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В туроператоре сообщили, что визовые центры и консульства европейских стран в России из-за сложившейся обстановки сократили персонал, но ввиду небольшого количества обращений их успевают рассмотреть.
"Визовые центры Греции со всех офисов передают в консульство порядка 150 паспортов в день. Поэтому советуем мониторить наличие свободных слотов на подачу документов на греческую визу регулярно", — сказали в компании.
Назвать точный срок ожидания записи сложно. Оформление самой визы занимает от пяти рабочих дней, значительного увеличения срока рассмотрения нет. "В любом случае, на получение греческого шенгена туристам стоит закладывать не менее двух недель", — сказали в пресс-службе.
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