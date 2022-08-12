https://ria.ru/20220812/granitsa-1809202710.html

Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум

Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум - РИА Новости, 12.08.2022

Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум

Один день службы пограничников ФСБ, охраняющих государственную границу России на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации, будет засчитываться за РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:06

2022-08-12T16:06

2022-08-12T17:33

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

пограничное управление фсб рф

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Один день службы пограничников ФСБ, охраняющих государственную границу России на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации, будет засчитываться за два, указ об этом подписал президент России Владимир Путин."Время непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) <...> из расчета один месяц военной службы за два месяца", — также говорится в документе.Указ распространяется на пограничников, несших службу на этих участках, в том числе с начала спецоперации 24 февраля.В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на российскую территорию, а также в ходе провокаций на госгранице и в регионах, прилегающих к районам спецоперации на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220621/granitsa-1797003113.html

https://ria.ru/20220720/obstrel-1803643100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, пограничное управление фсб рф, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр