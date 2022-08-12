https://ria.ru/20220812/granitsa-1809202710.html
Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум
Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум - РИА Новости, 12.08.2022
Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум
Один день службы пограничников ФСБ, охраняющих государственную границу России на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации, будет засчитываться за РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:06
2022-08-12T16:06
2022-08-12T17:33
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
пограничное управление фсб рф
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Один день службы пограничников ФСБ, охраняющих государственную границу России на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации, будет засчитываться за два, указ об этом подписал президент России Владимир Путин."Время непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) <...> из расчета один месяц военной службы за два месяца", — также говорится в документе.Указ распространяется на пограничников, несших службу на этих участках, в том числе с начала спецоперации 24 февраля.В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на российскую территорию, а также в ходе провокаций на госгранице и в регионах, прилегающих к районам спецоперации на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220621/granitsa-1797003113.html
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803643100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, безопасность, пограничное управление фсб рф, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Пограничное управление ФСБ РФ, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:06 12.08.2022 (обновлено: 17:33 12.08.2022)
Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум
Путин подписал указ о приравнивании дня службы на границе с Донбассом и Украиной к двум