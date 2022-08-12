https://ria.ru/20220812/gorlovka-1809235777.html

Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Горловке за пять минут

Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Горловке за пять минут - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Горловке за пять минут

Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке 27 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:28

2022-08-12T17:28

2022-08-12T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке 27 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.45 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка: выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра; 16.50 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле химического комбината "Стирол", расположенного в городе. На предприятии зафиксировали возгорание.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецкая народная республика