17:28 12.08.2022 (обновлено: 17:43 12.08.2022)
Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Горловке за пять минут
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 27 снарядов за пять минут по Горловке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке 27 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.45 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка: выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра; 16.50 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле химического комбината "Стирол", расположенного в городе. На предприятии зафиксировали возгорание.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".