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Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Горловке за пять минут - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/gorlovka-1809235777.html
Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Горловке за пять минут
Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Горловке за пять минут - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Горловке за пять минут
Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке 27 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:28
2022-08-12T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке 27 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.45 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка: выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра; 16.50 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле химического комбината "Стирол", расположенного в городе. На предприятии зафиксировали возгорание.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика
17:28 12.08.2022 (обновлено: 17:43 12.08.2022)
 
Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Горловке за пять минут

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 27 снарядов за пять минут по Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке 27 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.45 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка: выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра; 16.50 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле химического комбината "Стирол", расположенного в городе. На предприятии зафиксировали возгорание.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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