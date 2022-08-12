https://ria.ru/20220812/google-1809080786.html
Суд Австралии оштрафовал Google за обман о сборе личных данных
Суд Австралии оштрафовал Google за обман о сборе личных данных - РИА Новости, 12.08.2022
Суд Австралии оштрафовал Google за обман о сборе личных данных
Австралийский суд обязал компанию Google выплатить штраф в размере 42,7 миллиона долларов за введение пользователей в заблуждение о сборе их персональных... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:15
2022-08-12T11:15
2022-08-12T11:15
австралия
сша
технологии
google
google android
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Австралийский суд обязал компанию Google выплатить штраф в размере 42,7 миллиона долларов за введение пользователей в заблуждение о сборе их персональных данных, сообщает в пятницу Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей."Федеральный суд Австралии обязал компанию Google LLC выплатить штраф в размере 60 миллионов австралийских долларов (42,7 миллиона долларов США) за предоставление потребителям вводящих в заблуждение сведений о сборе и использовании личных данных об их местоположении на телефонах Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года", - говорится в сообщении на сайте регулятора.Сообщается, что компания Google нарушила австралийский закон о защите прав потребителей, заверив некоторых пользователей смартфонов Android в том, что параметр "История местоположений" была единственной настройкой, которая собирает и использует соответствующие персональные данные, в то время, как еще одна настройка под названием "Сеть и активность в приложениях" собирала эту же информацию.
https://ria.ru/20220726/shtraf-1805055357.html
австралия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_960303f72f79f118e0eef9ff9323adb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, сша, технологии, google, google android, в мире
Австралия, США, Технологии, Google, Google Android, В мире
Суд Австралии оштрафовал Google за обман о сборе личных данных
Суд Австралии оштрафовал Google на 42,7 миллиона долларов за обман о сборе личных данных