https://ria.ru/20220812/google-1809080786.html

Суд Австралии оштрафовал Google за обман о сборе личных данных

Суд Австралии оштрафовал Google за обман о сборе личных данных - РИА Новости, 12.08.2022

Суд Австралии оштрафовал Google за обман о сборе личных данных

Австралийский суд обязал компанию Google выплатить штраф в размере 42,7 миллиона долларов за введение пользователей в заблуждение о сборе их персональных... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:15

2022-08-12T11:15

2022-08-12T11:15

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Австралийский суд обязал компанию Google выплатить штраф в размере 42,7 миллиона долларов за введение пользователей в заблуждение о сборе их персональных данных, сообщает в пятницу Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей."Федеральный суд Австралии обязал компанию Google LLC выплатить штраф в размере 60 миллионов австралийских долларов (42,7 миллиона долларов США) за предоставление потребителям вводящих в заблуждение сведений о сборе и использовании личных данных об их местоположении на телефонах Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года", - говорится в сообщении на сайте регулятора.Сообщается, что компания Google нарушила австралийский закон о защите прав потребителей, заверив некоторых пользователей смартфонов Android в том, что параметр "История местоположений" была единственной настройкой, которая собирает и использует соответствующие персональные данные, в то время, как еще одна настройка под названием "Сеть и активность в приложениях" собирала эту же информацию.

https://ria.ru/20220726/shtraf-1805055357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австралия, сша, технологии, google, google android, в мире