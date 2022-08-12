https://ria.ru/20220812/ges-1809172493.html

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS

Украинская армия обстреляла территорию Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:03

2022-08-12T15:03

2022-08-12T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинская армия обстреляла территорию Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется", — сказал он РИА Новости.По словам политика, стреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220810/kherson-1808678813.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация в днр и лнр, в мире, украина