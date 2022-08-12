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Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/ges-1809172493.html
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS
Украинская армия обстреляла территорию Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:03
2022-08-12T16:51
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинская армия обстреляла территорию Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется", — сказал он РИА Новости.По словам политика, стреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220810/kherson-1808678813.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Украина
15:03 12.08.2022 (обновлено: 16:51 12.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS, атаку удалось отразить

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинская армия обстреляла территорию Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется", — сказал он РИА Новости.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 17:33Специальная военная операция на Украине
В Херсоне вскрыли украинский центр по противодействию интеграции с Россией
По словам политика, стреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS.
ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 04:31Специальная военная операция на Украине
В Херсоне уверены, что регион выходит из "сумрака украинской пропаганды"
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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