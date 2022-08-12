15:03 12.08.2022 (обновлено: 16:51 12.08.2022)
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS, атаку удалось отразить
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинская армия обстреляла территорию Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется", — сказал он РИА Новости.
По словам политика, стреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS.
ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.