https://ria.ru/20220812/germaniya-1809105342.html

В Германии изучат возможность использования трех АЭС

В Германии изучат возможность использования трех АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

В Германии изучат возможность использования трех АЭС

В Германии изучают возможность использования трех АЭС для производства электричества, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:20

2022-08-12T12:20

2022-08-12T12:20

германия

в мире

олаф шольц

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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. В Германии изучают возможность использования трех АЭС для производства электричества, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам в пятницу."Мы экономим газ, например, путем расконсервирования угольных электростанций, которые могли бы вновь начать работу, сформировав предложения для рынка электроэнергии, которые они могут сделать, чтобы повлиять на снятие напряженности в общей сфере спроса. Вы знаете, что мы очень тщательно изучаем, есть ли смысл пролонгировать работу трех еще действующих АЭС, чьи мощности мы могли бы еще использовать этой зимой", - сказал Шольц.В Германии в настоящее время остается три функционирующих АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования. В настоящее время власти проводят технический анализ ситуации, по итогам которого будет принято окончательное решение.

https://ria.ru/20220812/germaniya-1809100675.html

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, в мире, олаф шольц