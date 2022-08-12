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В Германии изучат возможность использования трех АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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В Германии изучат возможность использования трех АЭС
В Германии изучат возможность использования трех АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
В Германии изучат возможность использования трех АЭС
В Германии изучают возможность использования трех АЭС для производства электричества, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:20
2022-08-12T12:20
германия
в мире
олаф шольц
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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. В Германии изучают возможность использования трех АЭС для производства электричества, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам в пятницу."Мы экономим газ, например, путем расконсервирования угольных электростанций, которые могли бы вновь начать работу, сформировав предложения для рынка электроэнергии, которые они могут сделать, чтобы повлиять на снятие напряженности в общей сфере спроса. Вы знаете, что мы очень тщательно изучаем, есть ли смысл пролонгировать работу трех еще действующих АЭС, чьи мощности мы могли бы еще использовать этой зимой", - сказал Шольц.В Германии в настоящее время остается три функционирующих АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования. В настоящее время власти проводят технический анализ ситуации, по итогам которого будет принято окончательное решение.
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германия, в мире, олаф шольц
Германия, В мире, Олаф Шольц
12:20 12.08.2022
 
В Германии изучат возможность использования трех АЭС

В Германии изучат возможность продолжения работы трех АЭС для производства электричества

© AP Photo / Focke StrangmannАЭС Гронде в Германии
АЭС Гронде в Германии - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Focke Strangmann
АЭС Гронде в Германии . Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. В Германии изучают возможность использования трех АЭС для производства электричества, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам в пятницу.
"Мы экономим газ, например, путем расконсервирования угольных электростанций, которые могли бы вновь начать работу, сформировав предложения для рынка электроэнергии, которые они могут сделать, чтобы повлиять на снятие напряженности в общей сфере спроса. Вы знаете, что мы очень тщательно изучаем, есть ли смысл пролонгировать работу трех еще действующих АЭС, чьи мощности мы могли бы еще использовать этой зимой", - сказал Шольц.
В Германии в настоящее время остается три функционирующих АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования. В настоящее время власти проводят технический анализ ситуации, по итогам которого будет принято окончательное решение.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 12:02
В Германии будет достаточно газовой инфраструктуры, заявил Шольц
 
ГерманияВ миреОлаф Шольц
 
 
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