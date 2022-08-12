https://ria.ru/20220812/germaniya-1809100675.html

В Германии будет достаточно газовой инфраструктуры, заявил Шольц

В Германии будет достаточно газовой инфраструктуры, заявил Шольц - РИА Новости, 12.08.2022

В Германии будет достаточно газовой инфраструктуры, заявил Шольц

В середине 2023 года в ФРГ будет создано достаточно инфраструктуры для обеспечения газом, пусть и по более высоким ценам, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:02

2022-08-12T12:02

2022-08-12T12:15

германия

северный поток

в мире

нидерланды

норвегия

бельгия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. В середине 2023 года в ФРГ будет создано достаточно инфраструктуры для обеспечения газом, пусть и по более высоким ценам, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам в пятницу."Мы сказали, что построим по северо-германскому побережью терминалы СПГ, построим с большой скоростью трубопроводы, чтобы мы импортировали бы газ не только из Норвегии, Нидерландов и западно-европейских портов в Нидерландах, Бельгии и Франции, но и по трубопроводу из Британии... Мы пытаемся увеличить те мощности, которые уже созданы, чтобы когда-либо в течение следующего года мы имели достаточно инфраструктуры, чтобы, пусть, возможно, и по более высоким ценам, обеспечить поставки", - сказал Шольц.

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/ekonomiya-1807753512.html

германия

нидерланды

норвегия

бельгия

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Дарья Буймова

германия, северный поток, в мире, нидерланды, норвегия, бельгия, олаф шольц