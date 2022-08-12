https://ria.ru/20220812/germaniya-1809100675.html
В Германии будет достаточно газовой инфраструктуры, заявил Шольц
В Германии будет достаточно газовой инфраструктуры, заявил Шольц - РИА Новости, 12.08.2022
В Германии будет достаточно газовой инфраструктуры, заявил Шольц
В середине 2023 года в ФРГ будет создано достаточно инфраструктуры для обеспечения газом, пусть и по более высоким ценам, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:02
2022-08-12T12:02
2022-08-12T12:15
германия
северный поток
в мире
нидерланды
норвегия
бельгия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. В середине 2023 года в ФРГ будет создано достаточно инфраструктуры для обеспечения газом, пусть и по более высоким ценам, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам в пятницу."Мы сказали, что построим по северо-германскому побережью терминалы СПГ, построим с большой скоростью трубопроводы, чтобы мы импортировали бы газ не только из Норвегии, Нидерландов и западно-европейских портов в Нидерландах, Бельгии и Франции, но и по трубопроводу из Британии... Мы пытаемся увеличить те мощности, которые уже созданы, чтобы когда-либо в течение следующего года мы имели достаточно инфраструктуры, чтобы, пусть, возможно, и по более высоким ценам, обеспечить поставки", - сказал Шольц.
https://radiosputnik.ria.ru/20220806/ekonomiya-1807753512.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, северный поток, в мире, нидерланды, норвегия, бельгия, олаф шольц
Германия, Северный поток, В мире, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Олаф Шольц
12:02 12.08.2022 (обновлено: 12:15 12.08.2022)
В Германии будет достаточно газовой инфраструктуры, заявил Шольц
Канцлер Германии Шольц обещал, что страна будет обеспечена газом по более высоким ценам