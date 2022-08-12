https://ria.ru/20220812/germaniya-1809079150.html

ZDF: Германии предрекли "зиму ярости" из-за падения уровня жизни

ZDF: Германии предрекли "зиму ярости" из-за падения уровня жизни - РИА Новости, 12.08.2022

ZDF: Германии предрекли "зиму ярости" из-за падения уровня жизни

К зиме в Германии ожидают рост агрессивных протестных настроений из-за резкого падения уровня жизни, связанного в том числе с набирающим обороты энергетическим... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:10

2022-08-12T11:10

2022-08-12T16:44

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. К зиме в Германии ожидают рост агрессивных протестных настроений из-за резкого падения уровня жизни, связанного в том числе с набирающим обороты энергетическим кризисом. Таким выводом с телеканалом ZDF поделился президент тюрингского управления по защите конституции Штефан Крамер.По словам эксперта, уже проходящие в стране протесты связаны с несколькими проблемами в обществе."И конфликт на Украине, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом, и общее недовольство всем и всеми играют все большую роль. И последнее, но не менее важное, — жаркая осень. Мой коллега Мюллер из Бранденбурга метко сказал о так называемой зиме ярости, на которую надеются люди. Это именно то, что мы регистрируем и наблюдаем сейчас", — рассказал Крамер.Среди проблем, которые грозят Германии в ближайшее время, Крамер назвал нехватку газа, трудности с поставками, высокие шансы рецессии, рост безработицы. Особое внимание политик уделил обеднению немецкого среднего класса, которое он считает опасным признаком будущего обострения протестной ситуации в стране.Он процитировал основательницу продовольственных банков Tafel Сабину Верт, которая утверждает, что в столовых появляется все больше и больше людей из среднего класса, они теперь пытаются получить еду в качестве клиентов, поскольку больше не могут позволить себе покупать ее. "Это еще один тревожный знак, когда даже так называемый средний класс находится в тяжелом положении и чувствует себя под угрозой", — подытожил Крамер.Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер анонсировал новые компенсации для граждан с 1 января в связи с ростом цен на газ и энергоносители. В планы входит создание системы софинансирования расходов на содержание жилья из-за подорожания коммунальных услуг, а также назначение новых страховых выплат, направленных на оказание помощи людям в сложной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20220811/evropa-1808756740.html

https://ria.ru/20220811/potok-1808817978.html

https://ria.ru/20220812/kantsler-1809020650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, кристиан линднер, германия, украина, бранденбург