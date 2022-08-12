https://ria.ru/20220812/forum-1809155482.html

Компании из Турции, ОАЭ и Малайзии примут участие в Kazan Digital Week

Компании из Турции, ОАЭ и Малайзии примут участие в Kazan Digital Week - РИА Новости, 12.08.2022

Компании из Турции, ОАЭ и Малайзии примут участие в Kazan Digital Week

Компании и специалисты IT-отрасли из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Мьянмы, Малайзии и других стран примут участие в международном форуме Kazan Digital РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:25

2022-08-12T14:25

2022-08-12T14:25

республика татарстан

экономика

технологии

турция

мьянма

индонезия

сколково

камаз (завод)

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КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Компании и специалисты IT-отрасли из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Мьянмы, Малайзии и других стран примут участие в международном форуме Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 21-24 сентября, сообщил РИА Новости председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов."География Kazan Digital Week расширяется на страны, с которыми мы ранее активно не работали, - ближнее зарубежье, азиатские страны. Среди участников этого года, например, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мьянма, Индонезия, Малайзия", - сказал Минниханов.По его словам, в этом году в связи с международной обстановкой сложно рассчитывать на большое количество иностранных участников Kazan Digital Week, в частности европейских. Впрочем, глава ассоциации отметил, что еще до санкций доля европейцев составляла всего 1% от общего количества иностранных участников форума."По этой причине еще в прошлом году мы решили отказаться от работы с Европой", - уточнил он.В целом организаторы форума, по информации Минниханова, ожидают в этом году большего интереса к мероприятию и рассчитывают, что число его участников увеличится на несколько тысяч.Основная заявочная компания, по его словам, начинается в сентябре. Но уже сейчас, например, на участие в выставке в рамках Kazan Digital Week подали заявки 88 экспонентов. Это Иннополис, Сколково, "КАМАЗ", минцифры Татарстана, Пермский край, Центральный банк России, РосдорНИИ, HeadHunter и другие. Генеральный партнер форума – компания "Таттелеком", официальные партнеры – "Лаборатория Касперского", "Ак Барс" банк. В числе партнеров также компании ICL, "Татнефть", Innostage, "СЭД "Практика", "Барс Груп" и другие."В настоящее время 80% площади уже занято, даже с учетом того, что в прошлом году под выставку было отведено 4 тысячи квадратных метров, в этом году – 10 тысяч квадратных метров", - добавил собеседник агентства.Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. В этом году форум состоится в третий раз, как и в прошлом году, он пройдёт в международном выставочном центре "Казань Экспо" в смешанном формате (офлайн и онлайн). В 2021 году в 150 программных мероприятиях форума приняли участие 9,4 тысячи человек, более 3,8 тысячи – очно и 5,5 тысячи – онлайн. Наблюдали за работой форума более 31,3 тысячи человек в 52 странах. Участие в выставке приняли 96 организаций и компаний, представивших 146 образцов высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220704/tatarstan-1800055968.html

https://ria.ru/20220810/tatarstan-1808500888.html

турция

мьянма

индонезия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, турция, мьянма, индонезия, сколково, камаз (завод), headhunter