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СМИ: Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам - РИА Новости, 12.08.2022
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СМИ: Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам
СМИ: Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам - РИА Новости, 12.08.2022
СМИ: Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам
Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам, что ведет к задержке расследований внутри самой Финляндии, сообщает общественная... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:11
2022-08-12T11:18
в мире
финляндия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг — РИА Новости. Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам, что ведет к задержке расследований внутри самой Финляндии, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE."Финские власти больше не направляют запросы о судебной помощи в Россию, что приводит к задержке полицейских расследований и судебных процессов", - говорится в сообщении.Весной министры юстиции ЕС осудили российскую спецоперацию на Украине и объявили о решении больше не сотрудничать с Россией в уголовных расследованиях. Министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон приняла решение заморозить уголовное и судебное сотрудничество между двумя странами."В Финляндии разрыв сотрудничества между финскими и российскими властями приводит к еще более длительным уголовным расследованиям и судебным процессам", - говорится в сообщении. Срок давности по уголовным обвинениям в отношении подсудимых также может истечь, если обвинения не будут предъявлены вовремя, уточняет YLE.
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в мире, финляндия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
11:11 12.08.2022 (обновлено: 11:18 12.08.2022)
 
СМИ: Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам

YLE: финские власти перестали направлять в Россию запросы о судебной помощи

© AFP 2022 / Alessandro RampazzoАвтомобиль полиции в Хельсинки, Финляндия
Автомобиль полиции в Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
Автомобиль полиции в Хельсинки, Финляндия
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг — РИА Новости. Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам, что ведет к задержке расследований внутри самой Финляндии, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"Финские власти больше не направляют запросы о судебной помощи в Россию, что приводит к задержке полицейских расследований и судебных процессов", - говорится в сообщении.
Весной министры юстиции ЕС осудили российскую спецоперацию на Украине и объявили о решении больше не сотрудничать с Россией в уголовных расследованиях. Министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон приняла решение заморозить уголовное и судебное сотрудничество между двумя странами.
"В Финляндии разрыв сотрудничества между финскими и российскими властями приводит к еще более длительным уголовным расследованиям и судебным процессам", - говорится в сообщении. Срок давности по уголовным обвинениям в отношении подсудимых также может истечь, если обвинения не будут предъявлены вовремя, уточняет YLE.
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Запад отказывается выдавать России обвиняемых в убийствах и изнасилованиях
 
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