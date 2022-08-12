https://ria.ru/20220812/finlyandiya-1809079815.html

СМИ: Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам

СМИ: Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам - РИА Новости, 12.08.2022

СМИ: Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам

Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам, что ведет к задержке расследований внутри самой Финляндии, сообщает общественная... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:11

2022-08-12T11:11

2022-08-12T11:18

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санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг — РИА Новости. Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам, что ведет к задержке расследований внутри самой Финляндии, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE."Финские власти больше не направляют запросы о судебной помощи в Россию, что приводит к задержке полицейских расследований и судебных процессов", - говорится в сообщении.Весной министры юстиции ЕС осудили российскую спецоперацию на Украине и объявили о решении больше не сотрудничать с Россией в уголовных расследованиях. Министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон приняла решение заморозить уголовное и судебное сотрудничество между двумя странами."В Финляндии разрыв сотрудничества между финскими и российскими властями приводит к еще более длительным уголовным расследованиям и судебным процессам", - говорится в сообщении. Срок давности по уголовным обвинениям в отношении подсудимых также может истечь, если обвинения не будут предъявлены вовремя, уточняет YLE.

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Кирилл Волков

в мире, финляндия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии