https://ria.ru/20220812/festival-1809104400.html
YAPPY Truck привезет инфлюенсеров на фестиваль в Судак
YAPPY Truck привезет инфлюенсеров на фестиваль в Судак - РИА Новости, 12.08.2022
YAPPY Truck привезет инфлюенсеров на фестиваль в Судак
Мобильная академия видеоконтента YAPPY прибывает в Судак, где 15-19 августа пройдет фестиваль "Таврида.АРТ", сообщает пресс-служба видеоплатформы. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:13
2022-08-12T12:13
2022-08-12T12:13
новости компаний - экономика
технологии
фестиваль "таврида — арт"
судак
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мобильная академия видеоконтента YAPPY прибывает в Судак, где 15-19 августа пройдет фестиваль "Таврида.АРТ", сообщает пресс-служба видеоплатформы.Академия YAPPY, представляющая собой трак с современным аудио- и видеооборудованием для съёмки совместных роликов (коллабов), путешествует по регионам с начала лета. В Судак она привезет 10 инфлюенсеров из разных регионов России.Внутри и снаружи YAPPY Truck, который расположится в бухте Капсель, в 100 метрах от основной сцены фестиваля, ежедневно будут проходить мастер-классы, лекции по созданию контента в YAPPY и другие мероприятия с участием рэпера ST, блогера Максима Игумнова и других известных инфлюэнсеров.Гостей "Таврида.АРТ" также ждут диджей-сеты и необычные локации, где можно будет сделать креативный контент с друзьями и приглашенными блогерами."Все участники мероприятия смогут принять участие в "Баттле городов". Для этого надо снять видео с мероприятия в YAPPY c хештегом #yappytrucktavrida. Найти и посмотреть ролики из других регионов, в которых уже побывал YAPPY Truck, можно по хештегам: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckyshkarola, #yappytruckyo и #yappytruck0708 (Йошкар-Ола). Город-победитель будет определен по самому высокому количеству лайков по хештегу. А лучшие ролики попадут в специальные подборки", - добавили в пресс-службе.YAPPY Truck объединяет региональные блогерские комьюнити и дает возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Судак станет его пятой остановкой. Финальной точкой маршрута станет масштабное мероприятие в Москве.
судак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, технологии, фестиваль "таврида — арт", судак
Новости компаний - Экономика, Технологии, Фестиваль "Таврида — АРТ", Судак
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мобильная академия видеоконтента YAPPY прибывает в Судак, где 15-19 августа пройдет фестиваль "Таврида.АРТ", сообщает пресс-служба видеоплатформы.
Академия YAPPY, представляющая собой трак с современным аудио- и видеооборудованием для съёмки совместных роликов (коллабов), путешествует по регионам с начала лета. В Судак
она привезет 10 инфлюенсеров из разных регионов России
.
Внутри и снаружи YAPPY Truck, который расположится в бухте Капсель, в 100 метрах от основной сцены фестиваля, ежедневно будут проходить мастер-классы, лекции по созданию контента в YAPPY и другие мероприятия с участием рэпера ST, блогера Максима Игумнова и других известных инфлюэнсеров.
Гостей "Таврида.АРТ" также ждут диджей-сеты и необычные локации, где можно будет сделать креативный контент с друзьями и приглашенными блогерами.
"Все участники мероприятия смогут принять участие в "Баттле городов". Для этого надо снять видео с мероприятия в YAPPY c хештегом #yappytrucktavrida. Найти и посмотреть ролики из других регионов, в которых уже побывал YAPPY Truck, можно по хештегам: #yappytruckkazan (Казань
), #yappytruckspb (Санкт-Петербург
), #yappytrucknn (Нижний Новгород
), #yappytruckyshkarola, #yappytruckyo и #yappytruck0708 (Йошкар-Ола
). Город-победитель будет определен по самому высокому количеству лайков по хештегу. А лучшие ролики попадут в специальные подборки", - добавили в пресс-службе.
YAPPY Truck объединяет региональные блогерские комьюнити и дает возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Судак станет его пятой остановкой. Финальной точкой маршрута станет масштабное мероприятие в Москве
.