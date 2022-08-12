https://ria.ru/20220812/evrovidenie-1809089894.html
Семь британских городов поборются за право принять Евровидение
Семь британских городов поборются за право принять Евровидение - РИА Новости, 12.08.2022
Семь британских городов поборются за право принять Евровидение
Семь городов Великобритании попали в шорт-лист претендентов на право проведения Евровидения–2023, говорится в Twitter-аккаунте конкурса. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:05
2022-08-12T12:05
2022-08-12T12:05
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Семь городов Великобритании попали в шорт-лист претендентов на право проведения Евровидения–2023, говорится в Twitter-аккаунте конкурса.Речь идет о Бирмингеме, Глазго, Лидсе, Ливерпуле, Манчестере, Ньюкасле и Шеффилде. Всего интерес к проведению конкурса выразили 20 городов по всей стране.Бирмингем уже принимал конкурс в 1998 году, а в Глазго проходило танцевальное Евровидение–2008. Ранее Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2023 году конкурс пройдет в Британии из соображений безопасности. Отмечается, что Украина как страна, победившая на Евровидении–2022, сразу пройдет в финал конкурса в следующем году.
https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, евровидение
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Евровидение
Семь британских городов поборются за право принять Евровидение
Семь британских городов прошли во второй тур борьбы за право проведения Евровидения