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Киев ждет, что Евровидение в Британии пройдет с украинским контекстом - РИА Новости, 25.07.2022
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Киев ждет, что Евровидение в Британии пройдет с украинским контекстом
Киев ждет, что Евровидение в Британии пройдет с украинским контекстом - РИА Новости, 25.07.2022
Киев ждет, что Евровидение в Британии пройдет с украинским контекстом
Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассчитывает, что "Евровидение 2023" пройдет в Великобритании с высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:05
2022-07-25T22:24
украина
ebu
евровидение
в мире
великобритания
министерство культуры украины
александр ткаченко (украина)
шоубиз
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассчитывает, что "Евровидение 2023" пройдет в Великобритании с высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих.Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен "Евровидение-2023" пройдет в Британии. Решение перенести конкурс из Украины в другую страну был принят из соображений безопасности."Были консультации и с британским правительством, и с ВВС. По результатам мы получили заверения как от ВВС, так и от EBU, что они проведут Евровидение - 2022 "On behalf of Ukraine" (от имени Украины – ред.) с чрезвычайно высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих. Соответственно, все будет сделано так, что в Британии мы увидим и отечественные пейзажи, и украинские нарративы. И, я думаю, что опыт ВВС позволит представить Украину на самом высоком уровне", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.Он отметил, что была проделана большая работа по возможности проведения Украиной "Евровидения-2023" в одной из соседних стран. Но "по техническим и финансовым требованиям EBU это было невозможно".
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украина, ebu, евровидение, в мире, великобритания, министерство культуры украины, александр ткаченко (украина)
19:05 25.07.2022 (обновлено: 22:24 25.07.2022)
 
Киев ждет, что Евровидение в Британии пройдет с украинским контекстом

Глава Минкультуры Украины Ткаченко: Евровидение в Британии пройдет с украинским контекстом

© AP Photo / Luca BrunoФинал конкурса песни "Евровидение-2022" в Турине
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Финал конкурса песни "Евровидение-2022" в Турине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассчитывает, что "Евровидение 2023" пройдет в Великобритании с высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих.
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен "Евровидение-2023" пройдет в Британии. Решение перенести конкурс из Украины в другую страну был принят из соображений безопасности.
"Были консультации и с британским правительством, и с ВВС. По результатам мы получили заверения как от ВВС, так и от EBU, что они проведут Евровидение - 2022 "On behalf of Ukraine" (от имени Украины – ред.) с чрезвычайно высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих. Соответственно, все будет сделано так, что в Британии мы увидим и отечественные пейзажи, и украинские нарративы. И, я думаю, что опыт ВВС позволит представить Украину на самом высоком уровне", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что была проделана большая работа по возможности проведения Украиной "Евровидения-2023" в одной из соседних стран. Но "по техническим и финансовым требованиям EBU это было невозможно".
Лондон - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
15:27Шоубиз
"Нет, спасибо": британцы отказались платить за Евровидение вместо Киева
 
ШоубизУкраинаEBUЕвровидениеВ миреВеликобританияМинистерство культуры УкраиныАлександр Ткаченко (Украина)
 
 
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