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Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров - РИА Новости, 12.08.2022
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Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров
Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров - РИА Новости, 12.08.2022
Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров
В Европе "наступил апокалипсис" из-за рекордной жары и пожаров, сжигающих целые лесные массивы. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:27
2022-08-12T17:50
в мире
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Европе "наступил апокалипсис" из-за рекордной жары и пожаров, сжигающих целые лесные массивы. Об этом пишет Daily Mail.Стихийное бедствие во Франции достигло таких масштабов, что властям пришлось вызвать подкрепление со всего Евросоюза. Сотни спасателей из Германии, Польши, Румынии и Италии направляются в департамент Жиронда недалеко от Бордо, чтобы помочь потушить огонь, который вынудил тысячи людей покинуть свои дома.По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в этом году во Франции сгорело более 60 000 гектаров, что в шесть раз больше, чем в среднем за 2006–2021 годы. Власти республики заявили, что температура в Жиронде достигнет 40 градусов по Цельсию и останется высокой до субботы.В Швейцарии из-за жары оттаял перевал, который был покрыт льдом две тысячи лет. Вдоль реки Одер волонтеры убирают мертвую рыбу, выброшенную на берег в Польше и Германии. Людей, живущих рядом с рекой, предупредили, чтобы они не плавали в ней.Уровень воды в Рейне упал настолько, что это нарушило транспортное сообщение и помешало поставкам бензина и угля. Италия также переживает самую сильную засуху за последние семь десятилетий. Обмелевшая река По уже нанесла ущерб местным фермерам, орошавшим с ее помощью свои поля. Природные бедствия охватили практически всю Европу, отмечается в статье.
https://ria.ru/20220812/elektroenergiya-1809119753.html
https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html
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в мире, европа, франция, германия
В мире, Европа, Франция, Германия
16:27 12.08.2022 (обновлено: 17:50 12.08.2022)
 
Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров

Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и многочисленных пожаров

© AFP 2022 / Thibaud MoritzЛесной пожар недалеко от Белин-Белье во Франции, 11 августа 2022
Лесной пожар недалеко от Белин-Белье во Франции, 11 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / Thibaud Moritz
Лесной пожар недалеко от Белин-Белье во Франции, 11 августа 2022
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Европе "наступил апокалипсис" из-за рекордной жары и пожаров, сжигающих целые лесные массивы. Об этом пишет Daily Mail.
Стихийное бедствие во Франции достигло таких масштабов, что властям пришлось вызвать подкрепление со всего Евросоюза. Сотни спасателей из Германии, Польши, Румынии и Италии направляются в департамент Жиронда недалеко от Бордо, чтобы помочь потушить огонь, который вынудил тысячи людей покинуть свои дома.
Туристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12:43
Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордов, сообщили СМИ
По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в этом году во Франции сгорело более 60 000 гектаров, что в шесть раз больше, чем в среднем за 2006–2021 годы. Власти республики заявили, что температура в Жиронде достигнет 40 градусов по Цельсию и останется высокой до субботы.
В Швейцарии из-за жары оттаял перевал, который был покрыт льдом две тысячи лет. Вдоль реки Одер волонтеры убирают мертвую рыбу, выброшенную на берег в Польше и Германии. Людей, живущих рядом с рекой, предупредили, чтобы они не плавали в ней.
Уровень воды в Рейне упал настолько, что это нарушило транспортное сообщение и помешало поставкам бензина и угля. Италия также переживает самую сильную засуху за последние семь десятилетий. Обмелевшая река По уже нанесла ущерб местным фермерам, орошавшим с ее помощью свои поля. Природные бедствия охватили практически всю Европу, отмечается в статье.
Монеты Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 22:54
Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России
 
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