16:27 12.08.2022 (обновлено: 17:50 12.08.2022)
Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров
Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и многочисленных пожаров
Лесной пожар недалеко от Белин-Белье во Франции, 11 августа 2022
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Европе "наступил апокалипсис" из-за рекордной жары и пожаров, сжигающих целые лесные массивы. Об этом пишет Daily Mail.
Стихийное бедствие во Франции достигло таких масштабов, что властям пришлось вызвать подкрепление со всего Евросоюза. Сотни спасателей из Германии, Польши, Румынии и Италии направляются в департамент Жиронда недалеко от Бордо, чтобы помочь потушить огонь, который вынудил тысячи людей покинуть свои дома.
По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в этом году во Франции сгорело более 60 000 гектаров, что в шесть раз больше, чем в среднем за 2006–2021 годы. Власти республики заявили, что температура в Жиронде достигнет 40 градусов по Цельсию и останется высокой до субботы.
В Швейцарии из-за жары оттаял перевал, который был покрыт льдом две тысячи лет. Вдоль реки Одер волонтеры убирают мертвую рыбу, выброшенную на берег в Польше и Германии. Людей, живущих рядом с рекой, предупредили, чтобы они не плавали в ней.
Уровень воды в Рейне упал настолько, что это нарушило транспортное сообщение и помешало поставкам бензина и угля. Италия также переживает самую сильную засуху за последние семь десятилетий. Обмелевшая река По уже нанесла ущерб местным фермерам, орошавшим с ее помощью свои поля. Природные бедствия охватили практически всю Европу, отмечается в статье.