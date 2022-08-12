https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html

Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров

Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров - РИА Новости, 12.08.2022

Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров

В Европе "наступил апокалипсис" из-за рекордной жары и пожаров, сжигающих целые лесные массивы. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:27

2022-08-12T16:27

2022-08-12T17:50

в мире

европа

франция

германия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Европе "наступил апокалипсис" из-за рекордной жары и пожаров, сжигающих целые лесные массивы. Об этом пишет Daily Mail.Стихийное бедствие во Франции достигло таких масштабов, что властям пришлось вызвать подкрепление со всего Евросоюза. Сотни спасателей из Германии, Польши, Румынии и Италии направляются в департамент Жиронда недалеко от Бордо, чтобы помочь потушить огонь, который вынудил тысячи людей покинуть свои дома.По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в этом году во Франции сгорело более 60 000 гектаров, что в шесть раз больше, чем в среднем за 2006–2021 годы. Власти республики заявили, что температура в Жиронде достигнет 40 градусов по Цельсию и останется высокой до субботы.В Швейцарии из-за жары оттаял перевал, который был покрыт льдом две тысячи лет. Вдоль реки Одер волонтеры убирают мертвую рыбу, выброшенную на берег в Польше и Германии. Людей, живущих рядом с рекой, предупредили, чтобы они не плавали в ней.Уровень воды в Рейне упал настолько, что это нарушило транспортное сообщение и помешало поставкам бензина и угля. Италия также переживает самую сильную засуху за последние семь десятилетий. Обмелевшая река По уже нанесла ущерб местным фермерам, орошавшим с ее помощью свои поля. Природные бедствия охватили практически всю Европу, отмечается в статье.

https://ria.ru/20220812/elektroenergiya-1809119753.html

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html

европа

франция

германия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, европа, франция, германия