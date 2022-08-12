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Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе - РИА Новости, 12.08.2022
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Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе
Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе - РИА Новости, 12.08.2022
Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе
Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:53
2022-08-12T16:15
владимир путин
финляндия
украина
москва
саули ниинисте
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.В числе прочего он выразил обеспокоенность из-за дальнейшей эскалации конфликта на Украине. По словам Ниинисте, это может привести к серьезным трудностям в энергетическом секторе как для его страны, так и для других государств ЕС. Населению же придется приспособиться к тому, что экономика больше не будет улучшаться год за годом."Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы", — отметил Ниинисте.Он также выразил мнение, что одним из наиболее важных вопросов стало обретение европейскими странами самодостаточности: это касается как сферы безопасности, так и продовольствия.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220811/finlyandiya-1809018266.html
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владимир путин, финляндия, украина, москва, саули ниинисте
Владимир Путин, Финляндия, Украина, Москва, Саули Ниинисте
13:53 12.08.2022 (обновлено: 16:15 12.08.2022)
 
Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе

Президент Финляндии Ниинисте: энергетический кризис может повлиять на единство Европы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинисте
Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Финляндии Саули Ниинисте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.
В числе прочего он выразил обеспокоенность из-за дальнейшей эскалации конфликта на Украине. По словам Ниинисте, это может привести к серьезным трудностям в энергетическом секторе как для его страны, так и для других государств ЕС. Населению же придется приспособиться к тому, что экономика больше не будет улучшаться год за годом.
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"Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы", — отметил Ниинисте.
Он также выразил мнение, что одним из наиболее важных вопросов стало обретение европейскими странами самодостаточности: это касается как сферы безопасности, так и продовольствия.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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