13:53 12.08.2022 (обновлено: 16:15 12.08.2022)
Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе
Президент Финляндии Ниинисте: энергетический кризис может повлиять на единство Европы
Президент Финляндии Саули Ниинисте
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.
В числе прочего он выразил обеспокоенность из-за дальнейшей эскалации конфликта на Украине. По словам Ниинисте, это может привести к серьезным трудностям в энергетическом секторе как для его страны, так и для других государств ЕС. Населению же придется приспособиться к тому, что экономика больше не будет улучшаться год за годом.
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"Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы", — отметил Ниинисте.
Он также выразил мнение, что одним из наиболее важных вопросов стало обретение европейскими странами самодостаточности: это касается как сферы безопасности, так и продовольствия.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.