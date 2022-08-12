https://ria.ru/20220812/estoniya-1809056065.html

В Европарламенте сочли решение Эстонии закрыть въезд для россиян слабоумием

В Европарламенте сочли решение Эстонии закрыть въезд для россиян слабоумием - РИА Новости, 12.08.2022

В Европарламенте сочли решение Эстонии закрыть въезд для россиян слабоумием

Решение эстонских властей не пускать в страну россиян с выданными самим Таллином шенгенскими визами выглядит абсурдным и бессмысленным, заявила депутат... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:17

2022-08-12T09:17

2022-08-12T13:32

в мире

урмас рейнсалу

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совет ес

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Решение эстонских властей не пускать в страну россиян с выданными самим Таллином шенгенскими визами выглядит абсурдным и бессмысленным, заявила депутат Европарламента Яна Тоом в эфире телеканала ETV + .По ее словам, республика таким образом воспользовалась единственной доступной для себя инициативой. Однако суть в том, что выданные Эстонией визы действительны в остальных странах Шенгенской зоны. При этом разрешения на въезд от других государств Таллин не вправе игнорировать."Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными", — подчеркнула депутат.Тоом предположила, что Эстонии вряд ли удастся продавить идею ввести всеобщий запрет на визы для россиян на Совете ЕС. Цели санкционного режима — поддержание или восстановление мира, а принятые Таллином меры никоим образом не поспособствуют деэскалации на Украине, добавила она.Накануне глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Исключение сделают для сотрудников дипломатических представительств и членов их семей, тех, кто занимается международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лиц, имеющих право на свободное передвижение по законодательству ЕС. Также возможен въезд по гуманитарным соображениям. Границу не закроют и для близких родственников обладателей эстонского гражданства либо постоянного вида на жительство.

https://ria.ru/20220811/estoniya-1808874683.html

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Станислав Ванд

в мире, урмас рейнсалу, эстония, таллин, украина, шенгенская зона, евросоюз, совет ес