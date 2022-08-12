https://ria.ru/20220812/ekzoskelet-1809052166.html

"Ростех" представит прототип универсального экзоскелета

"Ростех" представит прототип универсального экзоскелета - РИА Новости, 12.08.2022

"Ростех" представит прототип универсального экзоскелета

"Ростех" работает над прототипом общевойскового универсального экзоскелета, каркас которого покрывает все тело, рассказал РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:16

2022-08-12T08:16

2022-08-12T08:52

безопасность

технологии

форум "армия — 2022"

ростех

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Ростех" работает над прототипом общевойскового универсального экзоскелета, каркас которого покрывает все тело, рассказал РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков."Такой экзокомплекс значительно повышает эффективность бойца. Снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия. В основе конструкции — легкие и прочные модули из композитных материалов. Из них складывается каркас экзоскелета — торс, таз, ноги, ступни, руки, шея", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что эти модули можно объединить в одну цельную систему. Например, интегрированный модуль "Торс" можно встроить в элемент экипировки "Бронежилет". Такой подход упрощает систему креплений модулей каркаса к телу бойца — это более удобно и эргономично, в случае необходимости проще выполнить "экстренный сброс".По словам первого замглавы корпорации, уже созданы экспериментальные образцы пассивных и активных механизмов, которые блокируют суставы экзоскелетного комплекса."Это необходимо, например, для длительного удержания грузов до 20 кг в руках на весу или до 60 кг на каркасе экзоскелета. Подобные блокираторы позволяют, например, держать оружие в руке на весу до восьми часов – обычному человеку такое не под силу", — заявил Артяков."Ростех" разрабатывает для военнослужащих экипировочный комплекс "Сотник", в госкорпорации также сделали прототипы промышленных экзоскелетов для переноски грузов.

https://ria.ru/20220805/ptitsy-1807488233.html

https://ria.ru/20220802/rostekh-1806637015.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, форум "армия — 2022", ростех