https://ria.ru/20220812/druzhba-1809102524.html

Нефть по южной ветке "Дружбы" ожидают в Чехии в пятницу или субботу

Нефть по южной ветке "Дружбы" ожидают в Чехии в пятницу или субботу - РИА Новости, 12.08.2022

Нефть по южной ветке "Дружбы" ожидают в Чехии в пятницу или субботу

Возобновление поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" ожидается в Чехии в ближайшие один-два дня, то есть, в пятницу или субботу, сообщила в пятницу РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:08

2022-08-12T12:08

2022-08-12T12:08

экономика

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словакия

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ПРАГА, 12 авг – РИА Новости. Возобновление поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" ожидается в Чехии в ближайшие один-два дня, то есть, в пятницу или субботу, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь чешской фирмы-оператора MERO Барбора Путцова."По нашим данным, возобновление поставок нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" должно произойти в ближайшие день-два, то есть, в пятницу или субботу", - сказала Путцова.В свою очередь, пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар сообщил РИА Новости, что один из европейских банков, первоначально заблокировавший оплату поставок нефти, пересмотрел свое решение и принял документы к оплате."Согласно нашей информации, данный европейский банк пересмотрел свое первоначальное отрицательное решение по оплате счетов за поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Чехию, принял документы в работу, и теперь поставкам нефти в Чехию ничто не препятствует", - сказал Молнар.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела вечером в среду сообщил журналистам, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.

https://ria.ru/20220811/neft-1808858267.html

https://ria.ru/20220812/neft-1809060956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, венгрия, словакия, чехия, транснефть, укртранснафта, евросоюз