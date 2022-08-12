https://ria.ru/20220812/donetsk-1809202497.html
Украинские войска обстреляли Донецк четыре раза за два часа
Украинские войска обстреляли Донецк четыре раза за два часа - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк четыре раза за два часа
Украинские войска четыре раза обстреляли Донецк за два часа, выпустив 28 снарядов калибром 152 миллиметра, также ударили по ряду окрестных населенных пунктов,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:05
2022-08-12T16:05
2022-08-12T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
красногоровка
украина
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска четыре раза обстреляли Донецк за два часа, выпустив 28 снарядов калибром 152 миллиметра, также ударили по ряду окрестных населенных пунктов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.52 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 13.20 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 13.25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 14.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрелы других населенных пунктов республики: Макеевка в 12.30 - три снаряда калибром 155 миллиметров, Горловка в 13.20 - выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, Александровка в 11.00 - выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220812/ges-1809172493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), красногоровка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Красногоровка, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк четыре раза за два часа
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 28 снарядов калибра 152 миллиметра