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Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/donetsk-1809167089.html
Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах
Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах - РИА Новости, 12.08.2022
Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах
Жители Донецка вынуждены набирать воду из городских прудов и других альтернативных источников в связи с остановкой Верхнекальмиусской фильтровальной станции,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:52
2022-08-12T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Жители Донецка вынуждены набирать воду из городских прудов и других альтернативных источников в связи с остановкой Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая питает город, передает корреспондент РИА Новости.В частности, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск вода подается ограниченное время в недостаточном количестве. Конечно, есть еще и подвоз воды по районам Донецка. Однако для технических нужд ее все равно не хватает. Поэтому жители города вынуждены брать воду из городских прудов или других источников.Верхнекальмиусская фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Станция прекратила работу во вторник в результате обстрела со стороны украинских войск. В целях безопасности работников станции эвакуировали.Станция неоднократно попадала под обстрелы со стороны украинских войск. Так, 3 августа в результате артиллерийского удара станция оказалась обесточена, ее энергоснабжение удалось восстановить только через два дня.
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донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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Жители Донецка берут воду из городских прудов
Жители Донецка вынуждены набирать воду из городских прудов и других альтернативных источников в связи с остановкой Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая питает город, передает корреспондент РИА Новости. В частности, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск вода подается ограниченное время в недостаточном количестве. Конечно, есть еще и подвоз воды по районам Донецка. Однако для технических нужд ее все равно не хватает. Поэтому жители города вынуждены брать воду из городских прудов или других источников.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:52 12.08.2022 (обновлено: 15:29 12.08.2022)
 
Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах

Жители Донецка, оставшиеся без воды из-за обстрелов ВСУ, берут ее из городских прудов

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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Жители Донецка вынуждены набирать воду из городских прудов и других альтернативных источников в связи с остановкой Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая питает город, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск вода подается ограниченное время в недостаточном количестве. Конечно, есть еще и подвоз воды по районам Донецка. Однако для технических нужд ее все равно не хватает. Поэтому жители города вынуждены брать воду из городских прудов или других источников.
Верхнекальмиусская фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Станция прекратила работу во вторник в результате обстрела со стороны украинских войск. В целях безопасности работников станции эвакуировали.
Станция неоднократно попадала под обстрелы со стороны украинских войск. Так, 3 августа в результате артиллерийского удара станция оказалась обесточена, ее энергоснабжение удалось восстановить только через два дня.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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