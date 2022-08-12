https://ria.ru/20220812/donetsk-1809167089.html
Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах
Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах - РИА Новости, 12.08.2022
Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах
Жители Донецка вынуждены набирать воду из городских прудов и других альтернативных источников в связи с остановкой Верхнекальмиусской фильтровальной станции,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:52
2022-08-12T14:52
2022-08-12T15:29
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Жители Донецка вынуждены набирать воду из городских прудов и других альтернативных источников в связи с остановкой Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая питает город, передает корреспондент РИА Новости.В частности, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск вода подается ограниченное время в недостаточном количестве. Конечно, есть еще и подвоз воды по районам Донецка. Однако для технических нужд ее все равно не хватает. Поэтому жители города вынуждены брать воду из городских прудов или других источников.Верхнекальмиусская фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Станция прекратила работу во вторник в результате обстрела со стороны украинских войск. В целях безопасности работников станции эвакуировали.Станция неоднократно попадала под обстрелы со стороны украинских войск. Так, 3 августа в результате артиллерийского удара станция оказалась обесточена, ее энергоснабжение удалось восстановить только через два дня.
https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жители Донецка берут воду из городских прудов
Жители Донецка вынуждены набирать воду из городских прудов и других альтернативных источников в связи с остановкой Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая питает город, передает корреспондент РИА Новости. В частности, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск вода подается ограниченное время в недостаточном количестве. Конечно, есть еще и подвоз воды по районам Донецка. Однако для технических нужд ее все равно не хватает. Поэтому жители города вынуждены брать воду из городских прудов или других источников.
2022-08-12T14:52
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:52 12.08.2022 (обновлено: 15:29 12.08.2022)
Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах
Жители Донецка, оставшиеся без воды из-за обстрелов ВСУ, берут ее из городских прудов