https://ria.ru/20220812/donetsk-1809167089.html

Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах

Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах - РИА Новости, 12.08.2022

Жители Донецка оказались вынуждены брать воду в городских прудах

Жители Донецка вынуждены набирать воду из городских прудов и других альтернативных источников в связи с остановкой Верхнекальмиусской фильтровальной станции,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:52

2022-08-12T14:52

2022-08-12T15:29

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донецк (днр)

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Жители Донецка вынуждены набирать воду из городских прудов и других альтернативных источников в связи с остановкой Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая питает город, передает корреспондент РИА Новости.В частности, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск вода подается ограниченное время в недостаточном количестве. Конечно, есть еще и подвоз воды по районам Донецка. Однако для технических нужд ее все равно не хватает. Поэтому жители города вынуждены брать воду из городских прудов или других источников.Верхнекальмиусская фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Станция прекратила работу во вторник в результате обстрела со стороны украинских войск. В целях безопасности работников станции эвакуировали.Станция неоднократно попадала под обстрелы со стороны украинских войск. Так, 3 августа в результате артиллерийского удара станция оказалась обесточена, ее энергоснабжение удалось восстановить только через два дня.

https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Донецка берут воду из городских прудов Жители Донецка вынуждены набирать воду из городских прудов и других альтернативных источников в связи с остановкой Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая питает город, передает корреспондент РИА Новости. В частности, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск вода подается ограниченное время в недостаточном количестве. Конечно, есть еще и подвоз воды по районам Донецка. Однако для технических нужд ее все равно не хватает. Поэтому жители города вынуждены брать воду из городских прудов или других источников. 2022-08-12T14:52 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр