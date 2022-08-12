https://ria.ru/20220812/donetsk-1809061274.html

В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди

В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди - РИА Новости, 12.08.2022

В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ДНР обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:54

2022-08-12T09:54

2022-08-12T09:58

в мире

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ДНР обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек."В 08:30 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 109 человек", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220811/shakhta-1808956938.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк)