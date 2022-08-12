https://ria.ru/20220812/donetsk-1809061274.html
В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди
В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди - РИА Новости, 12.08.2022
В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ДНР обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:54
2022-08-12T09:54
2022-08-12T09:58
в мире
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ДНР обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек."В 08:30 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 109 человек", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220811/shakhta-1808956938.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк)
09:54 12.08.2022 (обновлено: 09:58 12.08.2022)
В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди
Мэр Донецка Кулемзин: обесточена шахта имени Засядько, в которой находятся 109 человек