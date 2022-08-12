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В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди - РИА Новости, 12.08.2022
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В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди
В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди - РИА Новости, 12.08.2022
В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ДНР обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:54
2022-08-12T09:58
в мире
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ДНР обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек."В 08:30 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 109 человек", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
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Дарья Буймова
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в мире, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк)
09:54 12.08.2022 (обновлено: 09:58 12.08.2022)
 
В ДНР в обесточенной шахте имени Засядько застряли люди

Мэр Донецка Кулемзин: обесточена шахта имени Засядько, в которой находятся 109 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкШахтеры донецкой шахты имени Засядько
Шахтеры донецкой шахты имени Засядько - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Шахтеры донецкой шахты имени Засядько. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ДНР обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек.
"В 08:30 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 109 человек", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 17:58Специальная военная операция на Украине
Шахту имени Засядько в Донецке обесточило из-за обстрела ВСУ
 
В миреАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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