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Аналитик рассказал о подножке, которую подставили доллару - РИА Новости, 12.08.2022
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Аналитик рассказал о подножке, которую подставили доллару
Аналитик рассказал о подножке, которую подставили доллару - РИА Новости, 12.08.2022
Аналитик рассказал о подножке, которую подставили доллару
Данные по инфляции в США, которых так ждали рынки, оказались лучше ожиданий: за июль она ускорилась на 8,5%, тогда как аналитики предполагали рост на 8,7%... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T01:16
2022-08-12T01:16
экономика
сша
федеральная резервная система сша
доллар
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Данные по инфляции в США, которых так ждали рынки, оказались лучше ожиданий: за июль она ускорилась на 8,5%, тогда как аналитики предполагали рост на 8,7%. Месяцем ранее показатель составлял 9,1%. Для рынка эта статистика будет позитивной, а доллар может упасть к прочим мировым валютам, рассказал агентству “Прайм” аналитик “БКС Мир инвестиций” Денис Буйволов.Он отметил, что нынешнее замедление пока не сильно связано с денежно-кредитным ужесточением - эффект от него проявится лишь спустя месяцы. Дальнейшая ситуация с долларом зависит от действий ФРС, которая может начать медленнее повышать ключевую ставку. Однако инфляция в США по-прежнему далека от таргета в 2%, так что простор для действий регулятора сохраняется, указал Буйволов.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, доллар
Экономика, США, Федеральная резервная система США, Доллар
01:16 12.08.2022
 
Аналитик рассказал о подножке, которую подставили доллару

Аналитик Буйволов предупредил о риске падения доллара из-за данных по инфляции в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Данные по инфляции в США, которых так ждали рынки, оказались лучше ожиданий: за июль она ускорилась на 8,5%, тогда как аналитики предполагали рост на 8,7%. Месяцем ранее показатель составлял 9,1%. Для рынка эта статистика будет позитивной, а доллар может упасть к прочим мировым валютам, рассказал агентству “Прайм” аналитик “БКС Мир инвестиций” Денис Буйволов.
“Мы видим его ослабление по отношению к другим валютам развитых стран. Тем не менее с учётом разницы в ключевых ставках сильного ослабления ждать пока не стоит”, - предположил аналитик.
Он отметил, что нынешнее замедление пока не сильно связано с денежно-кредитным ужесточением - эффект от него проявится лишь спустя месяцы. Дальнейшая ситуация с долларом зависит от действий ФРС, которая может начать медленнее повышать ключевую ставку. Однако инфляция в США по-прежнему далека от таргета в 2%, так что простор для действий регулятора сохраняется, указал Буйволов.
 
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