https://ria.ru/20220812/dokumenty-1809044280.html

СМИ: в имении Трампа искали документы о ядерном оружии

СМИ: в имении Трампа искали документы о ядерном оружии - РИА Новости, 12.08.2022

СМИ: в имении Трампа искали документы о ядерном оружии

Сотрудники ФБР в ходе обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить секретные документы, связанные с ядерным... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T03:26

2022-08-12T03:26

2022-08-12T05:14

в мире

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники ФБР в ходе обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить секретные документы, связанные с ядерным оружием, сообщает Washington Post."Секретные документы, связанные с ядерным оружием, были среди предметов, которые искали в имении Трампа", - сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.Подробностей анонимные источники газеты не представили.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты бюро не позволили присутствовать при обысках никому, включая адвокатов. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.

https://ria.ru/20220812/tramp-1809042869.html

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в мире, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп, сша