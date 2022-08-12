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ЦБ опубликует четыре макропрогноза и доклада по ДКП в 2023 году - РИА Новости, 12.08.2022
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ЦБ опубликует четыре макропрогноза и доклада по ДКП в 2023 году
ЦБ опубликует четыре макропрогноза и доклада по ДКП в 2023 году - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ опубликует четыре макропрогноза и доклада по ДКП в 2023 году
Банк России в 2023 году опубликует четыре среднесрочных макроэкономических прогноза и четыре доклада о кредитно-денежной политике по итогам опорных заседаний в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:03
2022-08-12T17:22
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России в 2023 году опубликует четыре среднесрочных макроэкономических прогноза и четыре доклада о кредитно-денежной политике по итогам опорных заседаний в феврале, апреле, июле и октябре, следует из проекта "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы".Первое заседание пройдет 10 февраля, после него регулятор выпустит материалы со среднесрочным прогнозом. Кроме того, состоится пресс-конференция председателя Банка России. Другие опорные мероприятия назначены на 28 апреля, 21 июля и 27 октября.Заседания совета директоров с публикацией пресс-релиза и пресс-конференцией главы регулятора планируется также провести 17 марта, 9 июня, 15 сентября и 15 декабря. При этом среднесрочный прогноз на них обновляться не будет.Публикация докладов о денежно-кредитной политике намечена на 20 февраля, 11 мая, 7 августа и 7 ноября 2023 года.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
16:03 12.08.2022 (обновлено: 17:22 12.08.2022)
 
ЦБ опубликует четыре макропрогноза и доклада по ДКП в 2023 году

ЦБ опубликует четыре макропрогноза и доклада по кредитно-денежной политике в 2023 году

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России в 2023 году опубликует четыре среднесрочных макроэкономических прогноза и четыре доклада о кредитно-денежной политике по итогам опорных заседаний в феврале, апреле, июле и октябре, следует из проекта "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы".
Первое заседание пройдет 10 февраля, после него регулятор выпустит материалы со среднесрочным прогнозом. Кроме того, состоится пресс-конференция председателя Банка России. Другие опорные мероприятия назначены на 28 апреля, 21 июля и 27 октября.
Заседания совета директоров с публикацией пресс-релиза и пресс-конференцией главы регулятора планируется также провести 17 марта, 9 июня, 15 сентября и 15 декабря. При этом среднесрочный прогноз на них обновляться не будет.
Публикация докладов о денежно-кредитной политике намечена на 20 февраля, 11 мая, 7 августа и 7 ноября 2023 года.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
13:40
ЦБ прогнозирует рост ВВП в России до двух с половиной процентов в 2025 году
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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