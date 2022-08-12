https://ria.ru/20220812/doklady-1809201664.html

ЦБ опубликует четыре макропрогноза и доклада по ДКП в 2023 году

ЦБ опубликует четыре макропрогноза и доклада по ДКП в 2023 году - РИА Новости, 12.08.2022

ЦБ опубликует четыре макропрогноза и доклада по ДКП в 2023 году

Банк России в 2023 году опубликует четыре среднесрочных макроэкономических прогноза и четыре доклада о кредитно-денежной политике по итогам опорных заседаний в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:03

2022-08-12T16:03

2022-08-12T17:22

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России в 2023 году опубликует четыре среднесрочных макроэкономических прогноза и четыре доклада о кредитно-денежной политике по итогам опорных заседаний в феврале, апреле, июле и октябре, следует из проекта "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы".Первое заседание пройдет 10 февраля, после него регулятор выпустит материалы со среднесрочным прогнозом. Кроме того, состоится пресс-конференция председателя Банка России. Другие опорные мероприятия назначены на 28 апреля, 21 июля и 27 октября.Заседания совета директоров с публикацией пресс-релиза и пресс-конференцией главы регулятора планируется также провести 17 марта, 9 июня, 15 сентября и 15 декабря. При этом среднесрочный прогноз на них обновляться не будет.Публикация докладов о денежно-кредитной политике намечена на 20 февраля, 11 мая, 7 августа и 7 ноября 2023 года.

https://ria.ru/20220812/vvp-1809142451.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия