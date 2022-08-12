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Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных - РИА Новости, 12.08.2022
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Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных
Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных - РИА Новости, 12.08.2022
Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек личного состава и два бронетранспортера. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:45
2022-08-12T10:45
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек личного состава и два бронетранспортера."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и более двадцати человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика
В мире, Донецкая Народная Республика
10:45 12.08.2022
 
Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных

Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных и два БТР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСлужащие НМ ДНР
Служащие НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Служащие НМ ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек личного состава и два бронетранспортера.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и более двадцати человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Шахтеры донецкой шахты имени Засядько - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 09:54
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