https://ria.ru/20220812/dnr-1809070870.html
Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных
Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных - РИА Новости, 12.08.2022
Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек личного состава и два бронетранспортера. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:45
2022-08-12T10:45
2022-08-12T10:45
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек личного состава и два бронетранспортера."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и более двадцати человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220812/donetsk-1809061274.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
В мире, Донецкая Народная Республика
Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных
Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных и два БТР