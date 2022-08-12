https://ria.ru/20220812/dnr-1809070870.html

Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных

Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных - РИА Новости, 12.08.2022

Силы России и ДНР за сутки ликвидировали более 20 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек личного состава и два бронетранспортера. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:45

2022-08-12T10:45

2022-08-12T10:45

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек личного состава и два бронетранспортера."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и более двадцати человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220812/donetsk-1809061274.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика