https://ria.ru/20220812/dnr-1809060449.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 72 раза за сутки

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 72 раза за сутки - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 72 раза за сутки

Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 72 раза, выпустив 452 боеприпаса, четыре мирных жителя погибли и семеро получили ранения,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:57

2022-08-12T09:57

2022-08-12T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 72 раза, выпустив 452 боеприпаса, четыре мирных жителя погибли и семеро получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 72 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)... (Выпущено) 452 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Старомихайловке и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Ясиноватой, Горловке", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, вооруженные силы украины