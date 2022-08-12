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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 72 раза за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 72 раза за сутки - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 72 раза за сутки
Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 72 раза, выпустив 452 боеприпаса, четыре мирных жителя погибли и семеро получили ранения,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:57
2022-08-12T09:57
2022-08-12T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 72 раза, выпустив 452 боеприпаса, четыре мирных жителя погибли и семеро получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 72 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)... (Выпущено) 452 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Старомихайловке и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Ясиноватой, Горловке", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 72 раза за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 72 раза за сутки, четыре человека погибли