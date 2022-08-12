https://ria.ru/20220812/dnepropetrovsk-1809036372.html

Минобороны опубликовало архивные документы про освобождение Днепропетровска

Минобороны опубликовало архивные документы про освобождение Днепропетровска - РИА Новости, 12.08.2022

Минобороны опубликовало архивные документы про освобождение Днепропетровска

Минобороны России запустило исторический мультимедийный раздел "Шагнувшие за Днепр", посвященный освобождению Днепропетровска в 1943 году от немецко-фашистских... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T00:13

2022-08-12T00:13

2022-08-12T00:13

днепропетровск

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны России запустило исторический мультимедийный раздел "Шагнувшие за Днепр", посвященный освобождению Днепропетровска в 1943 году от немецко-фашистских захватчиков.Красная Армия 23 октября 1943 года приступила к одному из последних этапов Битвы за Днепр – к Днепропетровской операции. Войска 3-го Украинского фронта форсировали Днепр южнее и западнее Днепропетровска, а затем в ходе стремительного ночного штурма освободили город. Освобождение города привело к успешному развитию наступления советских войск на глубину до 100 километров, позволило образовать стратегический плацдарм на правом берегу Днепра и создало благоприятные условия для освобождения правобережной Украины."Очередной мультимедийный раздел "Шагнувшие за Днепр" рассказывает про подвиги советских воинов, освободивших Днепропетровск. В нем опубликованы оперативные документы соединений Красной Армии, наградные материалы освободителей Днепропетровска, учетные карточки воинских захоронений, письма благодарных днепропетровчан, политдонесения о зверствах фашистов и коллаборантов над мирным населением", - отметили в ведомстве.К операции были привлечены войска 46-й и 8-й гвардейской армий, в их составе насчитывалось около 100 тысяч военнослужащих, 2 тысячи орудий и минометов и всего пять танков.Одной из особенностей операции стал ночной штурм города Днепропетровск. Как отмечается в журнале боевых действий 3-го Украинского фронта, советские воины были подняты в решительную атаку в 3 часа ночи 25 октября. "Сломив упорное сопротивление противника, развивая наступление, к 12.00 штурмом овладели крупным железнодорожным узлом и промышленным центром Украины города Днепропетровск, городом и железнодорожной станцией Днепродзержинск, за день боя продвинулись от 5 до 16 км", - указывается в документе.В журнале боевых действий 152-й стрелковой дивизии говорится, что "вся тяжесть боя легла преимущественно на пехоту, так как широкий водный рубеж не дал возможности переправить артиллерию немедленно вслед за пехотой". Там же отмечается, что "наступление на Днепропетровск, Диевку и Сухачевку было настолько стремительным, что противник не успел нанести значительный ущерб жилым строениям, не успел эвакуировать значительное количество имущества города и сел".В этом же документе описана оборона фашистских войск, которая "была построена на основе разветвленной сети траншей и ходов сообщения с дзотами и хорошо оборудованными огневыми точками с проволочным заграждением перед траншеями и минными полями".Днепропетровская операция успешно завершилась 23 декабря 1943 года. К этому времени войска 3-го Украинского фронта сокрушили стратегический рубеж обороны немцев "восточный вал" и создали на правом берегу Днепра стратегический плацдарм шириной около 400 километров и глубиной в 100 километров, что сформировало благоприятные условия для освобождения правобережной Украины. Такому результату предшествовали два месяца напряженных кровопролитных сражений, которые начались с героического форсирования Днепра и освобождения Днепропетровска.Как подчеркивают в Минобороны, Красную Армию жители Днепропетровска встречали с великой радостью - для них приход советского воина означал конец немецко-фашистской каторге.Об изуверстве гитлеровских оккупантов говорится в опубликованной телеграмме начальнику Политуправления 3-го Украинского фронта генерал-майору Рудакову. "В Днепропетровске из 600 тысяч населения, насчитывавшегося до войны, за время немецкой оккупации осталось 30 (тысяч) советских граждан, а к моменту освобождения города от немецких захватчиков в нем насчитывалось 2-3 тысячи человек. Остальные были зверски замучены и убиты, угнаны в фашистскую каторгу или бежали от преследования и издевательств фашистских мерзавцев", - говорится в документе.Другой пример фашистской жестокости представлен в спецсообщении начальника войск НКВД по охране тыла 3-го Украинского фронта. В архивном материале раскрываются детали массового умерщвления пациентов крупнейшей на Украине психиатрической больницы, расположенной в Днепропетровской области, в поселке Карла Маркса (Игреньская больница). Сообщается, что сюда приехали немецкие офицеры из гестапо, которые потребовали от директора медучреждения умертвить 1300 советских граждан, находящихся на лечении. Украинские коллаборанты, боясь репрессий фашистов, стали вводить пациентам смертельный яд."Таким образом, за период оккупации немцами поселка Карла Маркса из 1300 человек, находившихся на излечении в Игреньской психбольнице, по прямому указанию гестапо коллективом врачей было умерщвлено до 1000 человек. Остальные умерли от голодной смерти, холода и были расстреляны немцами", - отмечается в документе.После освобождения Днепропетровска войсками 3-го Украинского фронта советские граждане сразу же приступили к восстановлению мирной жизни. Как отмечено в приведенной выше телеграмме начальнику Политуправления 3-го Украинского фронта генерал-майору Рудакову, уже "на второй день после вступления частей Красной Армии в город Днепропетровск местные власти имели возможность впустить в ход электростанцию и городской водопровод". Такое скорое восстановление систем жизнеобеспечения города было связано со стремительностью советского наступления.Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении Днепропетровска, о зверствах фашистов в отношении жителей города, о подвигах советских воинов-освободителей направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804161392.html

https://ria.ru/20220622/kollaboranty-1797183687.html

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днепропетровск, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)